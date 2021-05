Det er en frustreret prins Joachim, B.T. møder i Paris tirsdag formiddag.

Klokken er 09.25, og prinsen er på vej på arbejde på den danske ambassade i den franske hovedstad. Med sig har han sin hund Cerise, og han går med hastige skridt mod indgangen.

B.T. er taget til Paris for at finde ud af, hvad han egentlig mente, da han talte med det franske magasin Point de Vue. For at give ham mulighed for at uddybe sine ord. I magasinet talte han om sin frustration i rollen som nummer to i det danske kongehus og sagde, at han følte samme utilfredshed som sin far, prins Henrik.

Men prins Joachim føler sig efterfølgende misforstået.

»Jeg talte om den frustration, jeg har, fordi jeg er en ud af mange toere i Europa. Vores rolle i kongehusene er ikke defineret,« siger prins Joachim til B.T.

Han understreger, at han ikke vil citeres yderligere.

Sådan så det ud, da prins Joachim startede på den danske ambassade i Paris den 17. september sidste år. Foto: Kongehuset Vis mere Sådan så det ud, da prins Joachim startede på den danske ambassade i Paris den 17. september sidste år. Foto: Kongehuset

B.T. forsøger ellers at få ham til at uddybe, hvorfor han føler sig frustreret – og hvilken rolle han gerne vil have i Kongehuset fremover. Det vil prinsen ikke tale om nu.

Men han vil gerne understrege, at interviewet med Point de Vue er lavet før Oprah Winfreys interview med prins Harry, der blev sendt 7. marts. Dermed afslører prins Joachim, at interviewet med ham og prinsesse Marie altså ligger flere måneder tilbage.

Det er væsentligt, fordi prins Joachim kalder prins Harry »modig« og siger, at han har stor respekt for ham. Nu skal de citater altså ses i lyset af, at prins Joachim på det tidspunkt ikke kendte til interviewet, hvor hertugparret af Sussex i den grad kritiserer det britiske kongehus.

Prins Joachims frustration over at være nummer to i det danske kongehus er altså mere nuanceret, end man skulle tro, og det er fordi, der ikke er nedfældet nogen klar plan for royale toere i hele Europa.

Når man er tronfølger, som kronprins Frederik er, er der et klart formål med ens tilværelse. Kronprinsen bliver kørt i stilling som kommende regent, og der er ingen slinger i valsen. Kronprins Frederiks fremtid er fastlåst.

I oktober 2019 var kronprinsparret i Paris for at promovere danske erhvervsinteresser i Frankrig. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere I oktober 2019 var kronprinsparret i Paris for at promovere danske erhvervsinteresser i Frankrig. Foto: Ida Marie Odgaard

Sådan er det ikke for prins Joachim, der i sin tid blev tildelt apanage for det arbejde, han udførte for Kongehuset, og derfor var der i mange år en plan for prinsens fremtid. Men siden har prins Joachims protektionsarbejde fyldt mindre – der har simpelthen ikke været nok arbejde. Så prins Joachim måtte finde nye græsgange, og således begyndte han at studere på det franske militærakademi Ecole Militaire i Paris.

Det ledte til hans nuværende job som forsvarsattaché på den danske ambassade.

»Det er aldrig for sent. Det her er en naturlig fortsættelse af det studie. Det indgående kendskab, jeg har fået til det franske forsvar, og selvfølgelig har jeg nu også kendskab til 25 højtstående franske officerer i den øvre ledelse. Så det lå til højrebenet,« sagde han i et interview med Se og Hør ved Chateau de Cayx i sommeren 2020.

Kort efter blev prins Joachim ramt af en blodprop i hjernen. Mirakuløst kom han sig – ikke mindst fordi hans hustru, prinsesse Marie, reagerede prompte. Efterfølgende mødte prins Joachim pressen til et ultrakort møde foran ambassaden i slutningen af september, og siden har han været tavs udover et interview, han gav til Hjernesagen.

Prins Joachim og Prinsesse Marie fejrede kobberbryllup den 24. november 2020. Foto: Prinsesse Athena / Kongehuset Vis mere Prins Joachim og Prinsesse Marie fejrede kobberbryllup den 24. november 2020. Foto: Prinsesse Athena / Kongehuset

Det var indtil han talte med det franske magasin Point de Vue. Bladet kom på gaden i sidste uge.

Til magasinet sagde han:

»Mellem os er det mere kompliceret. Kronprinsen skal blot følge tingenes gang. Men intet er defineret for nummer to og vedkommendes hustru, hverken på skrift eller i tale. Min far stiftede bekendtskab med samme utilfredsstillelse og formåede aldrig at få klargjort sin plads i kongefamilien. Men det er ikke altid nemt. Vi må finde ud af det selv, samtidig med at man holder sig inden for rollen som nummer to i rækken.«