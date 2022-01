Foran porten ved Kristen Stewarts hjem i Los Feliz i Los Angeles gemmer de sig. Bag hække, buske og palmetræer. Paparazzofotograferne. De sværmer om hende – i nogle perioder mere intenst end andre.

Når hun forlader sit hjem, kører de efter. Sultne efter nye billeder, de kan sælge for en formue. Og på den måde kan hun faktisk godt sætte sig ind i, hvordan det var at være prinsesse Diana dengang i 1990erne, hvor prinsessen af Wales var jaget vildt.

»Ja, til en vis grad. Men selvom jeg ikke havde oplevet det, så ville jeg alligevel være i stand til at se, at hun levede som et dyr i bur. Alt, hvad hun gør, er desperat,« siger Kristen Stewart, da B.T. møder hende til et interview på et hotel i det centrale London.

Anledningen er, at den 31-årige amerikanske stjerne spiller prinsesse Diana i den nye, anmelderroste film 'Spencer', der handler om en kaotisk periode i Dianas liv, hvor hun kæmpede med både spiseforstyrrelse og ekstrem opmærksomhed fra paparazzier.

Allerede nu er anmelderne vilde med Kristen Stewart som 'Princess Di'.

»Jeg kender følelsen af, at alle holder øje med mig hele tiden. Nogle gange er det sandt, men andre gange er det også paranoia,« siger hun og uddyber:

»Det forandrer en. Men Diana havde en så unik berømmelse, at man nærmest ikke kan sammenligne hende med andre. Der er ikke andre, der kommer tæt på den berømmelse,« siger hun.

Allerede nu er Oscar-rygterne i Hollywood i gang, og flere taler om, at Stewart som minimum bliver nomineret til en pris i 2022. 'Spencer' er filmen, der løfter Kristen Stewart ind i ligaen blandt de helt tunge skuespillere. Stewart er ikke længere blot et teenidol, som vi kendte hende fra 'Twilight'-filmene.

Det er tydeligt, at rollen som Diana har påvirket hende meget.

»Jeg har aldrig sluppet hende,« siger hun og uddyber:

»Det er første gang, jeg er tilbage i London, siden vi skød filmen. Det er meget interessant at være tilbage. Jeg plejede at forbinde byen med andre minder, og sådan er det ikke længere. Det kommer til at tage år, før det ændrer sig. Når jeg er her, tænker jeg hele tiden på, om hun mon har gået lige her,« siger hun.

Kristen Stewart blev teenidol i hele verden, da hun spillede Bella i 'Twilight'-filmene med Robert Pattinson og Taylor Lautner (venstre). Dengang var hun kæreste med Robert Pattinson. Foto: THOMAS PETER

Dianas sønner, prins William og prins Harry, har aldrig lagt skjul på, at de havde en hård barndom på grund af Dianas problemer. Filmen 'Spencer' handler i den grad om Dianas kamp med bulimi – men spørgsmålet, som mange stiller sig selv, er, om instruktøren, Pablo Larrain, går for tæt på. Og hvordan mon prins William og prins Harry har det med, at deres mors privatliv endnu en gang bliver udpenslet?

»Der er selvfølgelig den idealistiske samtale, hvor man stiller sig selv spørgsmålet, om man kan tage mere fra en kvinde, der allerede er blevet frarøvet så meget,« siger Kristen Stewart.

Derfor understreger hun, at 'Spencer' er en blanding af virkelighed og fantasi.

»Vi skaber jo vores egen historie, vores egen fantasi, om hendes liv. Men det er selvfølgelig baseret på de faktuelle ting, vi har kunnet finde frem til. Resten er så fantasi,« siger hun.

Prinsesse Diana og prins Charles med prins William og prins Harry tilbage i 1995. Foto: JOHNNY EGGITT

Stewart mener også, at det er vigtigt at tale om tabuer som spiseforstyrrelser. Filmen beskæftiger sig med tre frygtelige og intense dage i Dianas liv.

»Det faktum, at vi stadig taler om hende og lærer af hende – specielt om emner, som har været tabubelagte og stigmatiserede – var så givende. Om vi så har ramt helt plet, er ikke så vigtigt. Det var ikke vores mål. Vores mål var at ære hende og tænke på hende og lære noget om hinanden,« siger hun.

Da hun skulle forberede rollen, gik hun i gang med at se, høre og læse alt, hvad hun kunne, om prinsesse Diana.

»Efterfølgende stolede jeg på mig selv og lod mig rive med. Jeg lod mig selv være impulsiv. Jeg tror, at hvis man forbereder sig for meget til sådan en rolle, så kan det have en negativ effekt. Jeg forberedte mig så meget, som jeg kunne, og da vi gik i gang, sagde Pablo (Larrain, instruktør, red.): 'Den sidder der. Nu skal du slappe af. Du skal stole på dig selv. Nu kender du den version af hende, som du skal spille',« siger Kristen Stewart.

Det er Pablo Larrain, der har instrueret 'Spencer', hvor Kristen Stewart spiller prinsesse Diana. Foto: CLAUDIO ONORATI

Det står klart i filmen, at prinsesse Diana havde det svært med at være en del af den kongelige familie. Har du overvejet, hvordan du ville have haft det, hvis du havde været i hendes sko?

»Ja, det har jeg tænkt meget over,« siger hun og kigger ned i bordet.

»Hvis jeg var i præcis samme situation som Diana: Der er nogle mennesker, der kan spille to roller og være to forskellige mennesker. Jeg tror bare ikke, det er sundt i længden. Man bliver træt af det. Jeg tror ikke, jeg ville være god til det,« siger hun og fortsætter:

»Da jeg var yngre fik jeg ofte det råd, at jeg skulle spille en anden, når jeg skulle give interviews. Men den idé er helt fremmed for mig. Jeg ville aldrig kunne det,« forklarer hun.

Prinsesse Diana blev kun 36 år. Hun døde i en bilullykke i Paris. Efterfølgende kom det frem, at hendes chauffør var påvirket af alkohol. Foto: PATRICK RIVIERE

Det er efterhånden velkendt, at prins Charles ikke var forelsket i Diana, da de blev gift. Parret måtte kæmpe for at finde kærligheden – og til sidst måtte de give op. Kristen Stewart siger, at det er helt utænkeligt, at hun selv kunne gifte sig med en, hun ikke var forelsket i.

»Men hvis situationen var anderledes, og jeg elskede manden, og det hele ikke bare var én stor løgn, så ville jeg gerne,« siger Kristen Stewart til B.T.