Prins Joachim er lige nu indlagt på et hospital i Sydfrankrig fyldt med specialiserede læger.

Midt i sin ferie i det franske blev prins Joachim sent fredag aften hastet til hospitalet.

Han havde op til opholdt sig på Château de Cayx, hvor sønnen prins Felix et par dage forinden havde holdt sin fødselsdag, men pludselig fik prins Joachim en blodprop.

Til at starte med blev han transporteret til et lokalt hospital i byen Cahors – cirka tyve minutters kørsel fra sommerslottet.

Men blodproppen viste sig at sidde i hjernen, og prinsen måtte derfor transporteres videre til et større hospital i Toulouse.

Hospitalet ligger omkring 120 km væk, og her fik man hurtigt prinsen i behandling.

Det større hospital hedder Pierre-Paul Riquet. En forholdsvis ny afdeling til Universitetshospitalet i Toulouse, kun seks år gammelt.

Og nyt syner det da også. Imellem ældre hospitalsbygninger, der tydeligt bærer præg af at have nogle år på bagen med afskallet maling, revner i fundamentet og med en mere pyntesyg arkitektur, står den stor, rød og minimalistisk firkant. Som vi kender det fra andre offentlige institutioner fra nyere tid.

Bygningen beskrives som et af de vigtigste hospitalsprojekter i Frankrig de seneste år.

Den huser nemlig ikke bare akutmodtagelsen, men også tre specielle afdelinger. Herunder akutneurologisk afdeling.

En afdeling, som mange andre sygehuse ikke har.

Akutneurologi kræver nemlig særlige færdigheder og uddannelser. Derfor er det specialister, der tager sig af prinsens blodprop i hjernen.

Nogle gange er det nødvendigt at operere, hvilket også var tilfældet for prins Joachim. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse.

Ifølge kongehuset skulle operationen være vellykket, og prinsen skulle efter omstændighederne have det godt.

'Operationen var vellykket. Hans Kongelige Højheds tilstand er i dag stabil. Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie er hos sin mand,' lyder det fra pressemeddelelsen, der blev sendt ud lørdag aften.

Prins Joachim er fortsat indlagt på Hospital Pierre-Paul Riquet, og hvor længe, han skal være det, ved vi ikke endnu.

Det er alt sammen afhængig af, hvordan han har det de kommende dage, og om blodproppen har forvoldt ham nogen skade.

Men det er et fint hospital, prinsen er indlagt på. Det er nemlig indrettet til at tage særlige hensyn til patienten. For eksempel er 80 procent af værelserne enkeltmandsværelser i stedet for deleværelser.

