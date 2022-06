Lyt til artiklen

Chokbølger bredte sig endnu engang gennem Storbritannien, da Kongehuset fredag meddelte, at dronning Elizabeth må melde afbud til flere af de helt store fejringer i forbindelse med 70-års jubilæet i London.

Dronningen blev 'utilpas' efter torsdagens fejring, og meldte derfor afbud til særgudstjenesten i St. Paul's Cathedral fredag. Men fredag kom endnu et afbud, nemlig til deltagelsen i Epsom Derby lørdag.

Nu holder alle vejret og håber på, at Dronningen er i stand til at deltage i resten af jubilæet. Mange briter bekymrer sig om hendes helbred, og frygten blev kun værre af de seneste udmeldinger fra Buckingham Palace.

B.T. var til stede foran St. Paul's Cathedral, hvor det var meningen, at Dronningen fredag skulle have deltaget i en særgudstjeneste i anledning af platinjubilæet.

I stedet var det kun familien: prins Charles, hertuginde Camilla, prins William, hertuginde Kate og prins Harry og hertuginde Meghan, der deltog.

Dronning Elizabeths helbred skranter. Foto: ROYAL HOUSEHOLD/RANALD MACKECHNI Vis mere Dronning Elizabeths helbred skranter. Foto: ROYAL HOUSEHOLD/RANALD MACKECHNI

Foran kirken var folk nervøse for, om udmeldingen er et tegn på, at Dronningens lange liv lakker mod enden.

»Jeg er meget trist. Hun må have været virkelig dårlig, for hun er en meget determineret dame. Hun ville være her, hvis hun kunne. Jeg er meget bekymret for hendes helbred,« sagde Caroline Warren, der var taget fra East Sussex til London for at få et glimt af 'Her Majesty'.

Men sådan skulle det ikke blive.

»Jeg vil have, hun skal leve evigt,« sagde Warren.

Caroline Warren med sin mor, Carol Cole, foran St. Pauls Cathedral. Foto: Jacob Heinel Jensen Vis mere Caroline Warren med sin mor, Carol Cole, foran St. Pauls Cathedral. Foto: Jacob Heinel Jensen

Også veninderne Anita Ryder og Maxine Horner var taget ind til katedralen for at få et glimt af de kongelige.

»Vi er ikke så skuffede. Det ville være skønt at se hende, men hun er 96, og vi bliver nødt til at lade hende være lidt. Hun klarer sig så godt, og vi så hende på balkonen i går. Men måske er det på tide at hvile sig lidt og kun gøre ting, hun selv har lyst til og være sammen med familien,« sagde Ryder.

Den aldrende dronning lever ikke for evigt, og Anita Ryder var ikke i tvivl om, at det vil påvirke briterne, når Dronningen en dag ikke er her mere.

»Det vil ændre alt, og landet vil ikke blive det samme igen,« sagde hun.

Anita Ryder var også taget ind til London for at fejre Dronningen. Desværre måtte hun melde afbud. Vis mere Anita Ryder var også taget ind til London for at fejre Dronningen. Desværre måtte hun melde afbud.

Andrew Sproule fra Nordirland var taget hele vejen ned til London på grund af jubilæet.

»Vi er meget skuffede. Jeg ville gerne have set hende, for det handler om hende. Jeg bekymrer mig meget om hendes helbred,« sagde han.

Prins Harry og hertuginde Meghan var med til fredagens særgudstjeneste i St. Paul's Cathedral. Begivenheden er en af de eneste, de har fået lov til at deltage i, efter de i 2020 smed en bombe og forlod Kongehuset.

Britain's Prince Harry and Meghan, Duchess of Sussex, attend the National Service of Thanksgiving held at St Paul's Cathedral, during Britain's Queen Elizabeth's Platinum Jubilee celebrations, in London, Britain, June 3, 2022. Richard Pohle/Pool via REUTERS Foto: POOL Vis mere Britain's Prince Harry and Meghan, Duchess of Sussex, attend the National Service of Thanksgiving held at St Paul's Cathedral, during Britain's Queen Elizabeth's Platinum Jubilee celebrations, in London, Britain, June 3, 2022. Richard Pohle/Pool via REUTERS Foto: POOL

Torsdag var de bandlyst på balkonen til 'Trooping the Colour'-paraden, men fredag havde de allernådigst fået lov til at komme med i kirke. Men prinsen og hertuginden fra Californien er ikke populære hos briterne.

»De er en skamplet på Kongehuset. De burde aldrig komme her igen,« sagde Caroline Warren til B.T.

Fejringen af dronning Elizabeth fortsætter lørdag med en stor koncert foran Buckingham Palace med deltagelse af blandt andre Diana Ross og Elton John.