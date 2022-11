Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Fokus lige nu er på at få dannet en ny regering. I mellemtiden vil Danmark ikke være officielt repræsenteret under VM i Qatar.«

Sådan lød det tidligere på dagen fra fungerende kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Her slog hun også fast, at det gælder for hele det officielle Danmark. Dermed vil heller ikke ambassadører eller andre diplomater kunne repræsentere Danmark ved det udskældte verdensmesterskab, så længe der ikke er dannet regering oven på valget 1. november.

Men B.T. kan erfare, at beslutningen ikke gælder for det danske kongehus, som stadig, såfremt de ønsker det, kan rejse til Qatar.

Hidtil har det lydt fra kronprins Frederik, at Kongehuset følger regeringens officielle linje, men da der kun er en fungerende regering i øjeblikket, er der ingen linje at følge, og Kongehuset må derfor selv træffe beslutningen om, hvorvidt de vil være repræsenteret i Qatar.

For et år siden sagde Kronprinsen under en rejse til Island, at han altid ville støtte landsholdet.

»Min støtte vil altid være hos landsholdet, uanset hvor det befinder sig. Det er sporten, der har min opmærksomhed,« sagde Kronprinsen under en arbejdsrejse til Island og tilføjede:

»Hvad der måtte være af den slags spørgsmål i forhold til værtslande, er jo et politisk spørgsmål, så De må rette henvendelse til politikerne,« sagde han.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Kongehuset.