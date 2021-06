Prins Joachim sætter snart foden på dansk jord igen.

Det sker, når prins Felix 23. juni får hue på og kan fejre sin studentereksamen på Gammel Hellerup Gymnasium. Til den festlige lejlighed kommer hans far hjem fra Paris for at sige tilllykke.

Det erfarer B.T.

Prins Felix fyldte 18 år 22. juli 2020, men sidste år blev fejringen af prins Joachim og grevinde Alexandras yngste søn afbrudt af prins Joachims blodprop i hjernen.

Den pludselige sygdom chokerede alle.

Derfor betyder fejringen af Felix' studenterfest naturligvis ekstra meget for den kongelige familie fra Paris, og derfor kommer prins Joachim hjem.

Prins Joachim og grevinde Alexandra har gang på gang bevist, at deres skilsmisse er ganske lykkelig. Således kunne prins Felix fejre sin 18-års fødselsdag både med mor, far, prinsesse Marie, prins Nikolai, prins Henrik og prinsesse Athena på Chateau de Cayx i sommeren 2020. Foto: Kongehuset Vis mere Prins Joachim og grevinde Alexandra har gang på gang bevist, at deres skilsmisse er ganske lykkelig. Således kunne prins Felix fejre sin 18-års fødselsdag både med mor, far, prinsesse Marie, prins Nikolai, prins Henrik og prinsesse Athena på Chateau de Cayx i sommeren 2020. Foto: Kongehuset

Det er første gang, prins Joachim er i Danmark, efter det overraskende interview med det franske magasin, Point de Vue i midten af maj, hvor han talte om frustrationen over sin plads i det danske kongehus.

»Mellem os er det mere kompliceret. Kronprinsen skal blot følge tingenes gang. Men intet er defineret for nummer to og vedkommendes hustru, hverken på skrift eller i tale. Min far stiftede bekendtskab med samme utilfredsstillelse og formåede aldrig at få klargjort sin plads i kongefamilien. Men det er ikke altid nemt. Vi må finde ud af det selv, samtidig med at man holder sig inden for rollen som nummer to i rækken,« sagde den 52-årige prins.

Interviewet ramte som en bombe i Danmark og delte danskerne i to hold. Dem, der var trætte af royal klynk, og dem, der havde sympati for prins Joachims situation. Men det satte også gang i debatten om prinsens apanage endnu en gang.

Prins Joachim får nemlig 3,8 millioner kroner i årpenge – selv om han udfører et job som som forsvarsattaché, der er takseret til 1,2 millioner kroner – plus bolig. Prins Joachims kongelige pligter er stort set ikke-eksisterende længere, men alligevel hæver han sine årpenge med Folketingets godkendelse.

I midten af maj meddelte Kongehuset, at prins Joachim ikke var på gæstelisten til prins Christians konfirmation i Fredensborg Slotskirke. Afbuddet fra Paris kom i kølvandet på Frankrigs miserable covid-19-situation, og på grund af landenes restriktioner var det umuligt for prins Joachim og prinsesse Marie at komme hjem.

Sådan så det ud, da prins Joachim, prinsesse Marie og børnene prinsesse Athena, prins Henrik, prins Nikolai og prins Felix holdt julen 2020 i Danmark. Foto: Kongehuset Vis mere Sådan så det ud, da prins Joachim, prinsesse Marie og børnene prinsesse Athena, prins Henrik, prins Nikolai og prins Felix holdt julen 2020 i Danmark. Foto: Kongehuset

Det undrede dog flere, da prins Joachim og prinsesse Marie var i stand til at rejse til Danmark, mens coronapandemiens anden bølge hærgede hele Europa og Danmark i december. Forklaringen var dog, at det var nemmere at bruge tid på karantæne i forbindelse med julen.

Dermed var den franske del af den kongelige familie ikke til stede, da prins Christian sagde ja til gud og den kristne tro i kirken. Fraværet er en markant beslutning, da prins Joachim stod fadder til prins Christian, da han blev døbt i Christiansborg Slotskirke i 2006. Dog var konfirmationen også præget af andre afbud på grund af den globale pandemi.

Men det er længe siden, prins Joachim har vist sig i Danmark.

Det bliver der lavet om på, når sommeren begynder, og Felix endelig kan kaste studenterhuen op i luften.