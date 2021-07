Da prins Felix forleden blev student, gemte han på en sød hemmelighed.

Han har nemlig fået en kæreste.

Kvinden, der får prinsens hjerte til at banke ekstra hurtigt, er Karen Bak.

Det bekræfter prins Felix over for B.T.

»Det er rigtigt, at jeg er kærester med Karen. Vi har set hinanden i et stykke tid,« siger prins Felix igennem presserådgiver Helle von Wildenrath Løvgreen.

Karen Bak er prins Felix' kæreste. Foto: Facebook Vis mere Karen Bak er prins Felix' kæreste. Foto: Facebook

Prins Felix og Karen Bak har ikke gået på samme gymnasium. Prinsen gik på Gammel Hellerup Gymnasium og blev student 23. juni – han scorede et flot 12-tal i dansk – mens Karen Bak har læst på Ingrid Jespersens Gymnasieskole.

På Karens Facebook-profil står der også, at hun har gået på Tranegårdsskolen, og det betyder, at hun ikke er helt uvant blandt de kongelige.

Alle kronprinsparrets børn har nemlig gået på Tranegårdsskolen i Gentofte – og prins Christian er netop blevet færdig med 9. klasse netop her.

Det er første gang, prins Felix springer ud med en kæreste. Indtil nu har han stået lidt i baggrunden af sin bror, der for alvor kom i medierne, da han blev model for Dior i 2018.

Grevinde Alexandra, Prins Nikolai, Prins Felix og Prins Joachim ved Prins Felix studenterkørsel Gammel Hellerup Gymnasium Foto: Nils Meilvang Vis mere Grevinde Alexandra, Prins Nikolai, Prins Felix og Prins Joachim ved Prins Felix studenterkørsel Gammel Hellerup Gymnasium Foto: Nils Meilvang

Men da prins Felix forleden blev student, talte han for første gang selv til pressen og charmerede alle med sin direkte og meget høflige facon.

Her kom det også frem, at han formentlig er familiens klogeste.

Da B.T. spurgte ham, hvad gennemsnittet til hans studentereksamen var endt med at blive, sagde han:

»Det har jeg ikke helt fundet ud af endnu. Men det er ikke lavt i hvert fald,« sagde han.

Prins Felix lod sig forleden kronrage af sin mor, grevinde Alexandra. Så han kunne blive helt klar til militæret. Foto: Nils Meilvang Vis mere Prins Felix lod sig forleden kronrage af sin mor, grevinde Alexandra. Så han kunne blive helt klar til militæret. Foto: Nils Meilvang

Er du i virkelighedens familiens kloge-Åge?

»Jo ...« sagde prinsen og rettede på sin studenterhue.

Til august kommer prins Felix og Karen Baks første store prøve som par.

Prinsen trækker i trøjen til august og begynder på Hærens Løjtnantuddannelse i Slagelse. Uddannelsen varer to år, og derefter overvejer han Copenhagen Business School – ligesom sin storebror, prins Nikolai.

Grevinde Alexandra, Prins Nikolai, Prins Felix og Prins Joachim ved Prins Felix studenterkørsel Gammel Hellerup Gymnasium Foto: Nils Meilvang Vis mere Grevinde Alexandra, Prins Nikolai, Prins Felix og Prins Joachim ved Prins Felix studenterkørsel Gammel Hellerup Gymnasium Foto: Nils Meilvang

»Det kunne være noget CBS, men jeg er ikke fast besluttet på det, så nu har jeg lige to år til at tænke over det,« sagde prins Felix, da han forleden fik hue på.

Familien bliver efter sommerferien spredt for alle vinde.

Grevinde Alexandra rykker ind i sin nyindkøbte lejlighed i Klerkegade i København, mens prins Nikolai tager et semester i Paris, hvor han kommer tæt på sin far, prins Joachim, og prinsesse Marie.

Og prins Felix rykker altså til Slagelse.

Men han får formentlig også tid til at besøge kæresten, når han har friweekend fra militæret.