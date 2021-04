Hvordan føles det at blive slået til ridder af Dannebrog?

I anledning af dronning Margrethes fødselsdag har B.T. spurgt et par kendte danskere om æren at blive inviteret ind på Christiansborg for at modtage ridderkorset og samtidig få Dronningen på tomandshånd.

»Det var en kæmpe dag,« husker B.S. Christiansen.

»Det er jo ikke normalt, at sådan nogen som mig får ridderkorset, så det var stort.«

Den tidligere jægersoldat B.S. Christiansen takkede for ridderkorset. Han har netop færdiggjort en programserie "om mænd", der bliver vist på TV 2 til efteråret, samt en række programmer om at redde truede dyr i Afrika. Foto: Bjarne Luthcke Vis mere Den tidligere jægersoldat B.S. Christiansen takkede for ridderkorset. Han har netop færdiggjort en programserie "om mænd", der bliver vist på TV 2 til efteråret, samt en række programmer om at redde truede dyr i Afrika. Foto: Bjarne Luthcke

I 2015 var den tidligere jægersoldat en af Dronningens særligt udvalgte og blev bedt om at møde op i sit stiveste puds.

»Først er man igennem et sikkerhedstjek, og så bliver man ellers lukket ind til Dronningen. Der er ingen livvagter eller andre fra hoffet, man er helt alene med hende,« fortæller B.S. Christiansen.

Via sit job i Forsvaret har B.S. Christiansen flere gange mødt medlemmer fra Kongehuset. Da han modtog ridderkorset, var der en særlig begivenhed, Dronningen gerne ville tale med ham om.

»Vi talte om, da prins Joachim brækkede sin tå i sit første frie fald,« fortæller B.S. Christiansen.

Tilbage i sommeren 1989 gennemgik kronprins Frederik og prins Joachim en faldskærmsuddannelse i Jægerkorpset hos B.S. Christiansen, der sprang sammen med prinserne.

Det var en større mediebegivenhed, og DR bragte blandt andet en dokumentar, hvor de brugte B.S. Christiansens videooptagelser. Da prins Joachim skulle tage sit første frie fald fra fire kilometers højde, var der imidlertid problemer med hans faldskærm.

»Jeg lå lige ved siden af ham i luften og kunne se, at han blev nødt til at udløse sin reservefaldskærm. Den er mindre end hovedskærmen, så man falder hurtigere, og da han landede på jorden, ramte han en af startbanerne på flyvestationen og brækkede en tå. Det talte vi om,« fortæller B.S. Christiansen og tilføjer:

»Jeg tror ikke, at man skal tage fejl af, at Dronningen jo også er en mor, der følger meget med i, hvad hendes sønner gør. Der er ingen tvivl om, at hun har tænkt sit over, at de skulle springe fra fire kilometers højde – om det nu gik godt og så videre.«

Han vurderer, at han talte med Dronningen i fem-ti minutter, før næste modtager af ridderkorset skulle til. Han beskriver derudover dronning Margrethe som et 'dejligt menneske', der altid er nærværende og desuden knivskarp.

»Hun er altid sød og spørger, hvordan man har det. I forbindelse med faldskærmsspringet føler jeg, at hun havde fuld tillid til mig. Jeg ved også, at hun en gang brugte mine billeder af Kronprinsen til sine julekort,« tilføjer B.S. Christiansen, der altså blot er en i rækken af mange prominente modtagere af ridderkorset igennem tiden.

To år før var tv- og radiovært Jørgen de Mylius blandt andet en tur på Christiansborg for at blive slået til ridder af Dannebrog.

Han fortæller, at han i den forbindelse havde en lille gave med til dronning Margrethe, som kunne indlede deres samtale.

Jørgen de Mylius er kendt for sit arbejde med at udbrede rockmusikken i DR i begyndelsen af 1960erne. Han vidste, at Dronningen som ung prinsesse havde været i USA og mødte Elvis Presley, så hans gave var et forstørret billede af den unge Margrethe og kongen af rock'n'roll.

»Jeg gik ud fra, at Dronningen kunne huske mødet, og det kunne hun,« fortæller Jørgen de Mylius.

»På et tidspunkt i vores indledende snak siger hun så 'desværre tror jeg ikke, jeg er så godt orienteret om hr. Presleys musik.«

Jørgen de Mylius med sit billede af Elvis, som han havde med til Dronningen. Foto: Bjarne Lüthcke Vis mere Jørgen de Mylius med sit billede af Elvis, som han havde med til Dronningen. Foto: Bjarne Lüthcke

Da de havde talt færdig, spurgte Jørgen de Mylius, hvor han skulle lægge billedet, hvorefter dronning Margrethe spurgte forbavset tilbage:

»Må jeg også få det? Jeg troede, jeg bare skulle se det. Det var nok mødets bemærkning,« fortæller Jørgen de Mylius og tilføjer, at billedet alligevel åbnede op for en sjov detalje.

»Det medførte, at Dronningen fortalte om dengang, de så mit første Melodi Grand Prix. Da jeg genindførte det i 1978, og Mabel vandt med 'Boom Boom'. Specielt en af prinserne gik og råbte 'boom boom' i flere uger, så hun var ved at få 'boom' på hjernen.«

Uddelingen af ridderkorset er en moderne form af tidligere tiders ridderordner. I nyere tid har blandt andre skuespiller Jesper Christensen og musiker Kim Larsen sagt nej tak til at modtage ridderkorset.