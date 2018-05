Hvad skal hun have på? Hvem kommer? Hvem kommer ikke? Og hvad skal de bagefter?

Bryllupsfeberen har i den grad ramt Storbritannien, hvor seriøse medier og sladderblade for tiden prøver at overgå hinanden i nyheder og opdateringer omkring dét, der uden tvivl bliver årets vigtigste begivenhed: Brylluppet mellem prins Harry og Meghan Markle.

Det royale bryllup finder først sted om knap to uger, nemlig pinselørdag, men der er ikke mange hemmeligheder tilbage. Medierne og befolkningen er umættelige.

Ifølge TV 2s korrespondent Ulla Terkelsen - der om nogen kender briterne og deres kongehus til fingerspidserne - er der flere gode grunde til, at landet er gået totalt i selvsving.

»Harry er jo den mest populære kongelige overhovedet, og det er ret interessant, når man tænker på, at der har været masser af ballade om ham. Han har tit på på drukture, har engang optrådt til et orgie i Las Vegas og været klædt ud i naziuniform til et vildt ungdomsgilde. På trods af det, er han den mest populære af dem allesammen, så når han finder en kæreste vil det under alle omstændigheder være en meget stor historie. Og det bliver endnu større, fordi hans valg er så utraditionelt,« mener Ulla Terkelsen.

TV 2s udenrigskorrespondent Ulla Terkelsen er selvfølgelig på plads i London, når Harry og Meghan skal giftes 19. maj. Foto: Ida Guldbæk Arentsen TV 2s udenrigskorrespondent Ulla Terkelsen er selvfølgelig på plads i London, når Harry og Meghan skal giftes 19. maj. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Harry mødte Meghan på en blind date i slutningen af 2016. Hun anede ikke, hvem han var. Født og opvokset i Californien, som hun er, var de europæiske kongehuse ikke på skoleskemaet. Han anede heller ikke meget om hende. Men forelskede blev de.

Præcis hvor utraditionel og kontroversiel den kærlighed var, gik snart op for prins Harry, som uden tvivl på det kraftigste var blevet beordret til at lægge kærligheden i graven, hvis han havde levet i en anden tid.

For ikke alene var den tre år ældre amerikaner fraskilt, hun var også skuespillerinde. Og mulat.

»Så det er første gang, at en amerikaner bliver en del af kongehuset og det er i sig selv kontroversielt. Sidst, der var én, som nærmede sig, var Wallis Simpson i 1930erne, og det betød dengang, at den kommende konge måtte abdicere.

Oveni det er Meghan Markle også skilt - ligesom hendes forældre er det - hun er mulat, hvilket også er usædvanligt og kommer fra showbiz. Så derfor er det på alle måder et utraditionelt valg,« forklarer Ulla Terkelsen videre.

Den smukke Meghan Markle er på mange måder et utraditionelt valg, mener Ulla Terkelsen. Foto: EDDIE MULHOLLAND/AFP Den smukke Meghan Markle er på mange måder et utraditionelt valg, mener Ulla Terkelsen. Foto: EDDIE MULHOLLAND/AFP

Nu er skilsmisser i sig selv for længst blevet en del af det britiske kongehus - som siden 1989 har været ramt af den ene skandale efter den anden - så den del kan næppe chokere længere.

Men Ulla Terkelsen mener dog, at det er summen af brikker i dette kærlighedspuslespil, der får interessen for det kommende bryllup til at eksplodere.

»De er begge to meget utraditionelle, og det er dét, folk er vilde med.«

Og dertil kommer uden tvivl de stærke tråde, som ikke mindst prins Harry trækker til favoritten over alle favoritter. Prinsesse Diana.

Prins Harry får en kærlig krammer af sin mor, prinsesse Diana. Foto: HANDOUT KENSINGTON PALACE Prins Harry får en kærlig krammer af sin mor, prinsesse Diana. Foto: HANDOUT KENSINGTON PALACE

»Det er helt klart, at han i det utraditionelle minder om hende. Hun var jo en kongelig rebel. Bare tænk på, da hun omfavnede aidssyge midt i en tid, hvor det internationale hysteri var på toppen. Og at hun engagerede sig i en kampagne mod landminer. Hvilket var mod den britiske regerings politik. Begge dele var meget kontroversielt. Diana var aktivist. Og det er Meghan også. Hun går ind for nogle sager, som hun kæmper for, og dér minder hun både om Diana og Harry selv.

Derfor bliver de usædvanlige sammen, og vil - tror jeg - altid være prominente i nyhedsstrømmen på grund af dét, de går ind i. De vil sammen tage kontroversielle sager op, mens storebror William og Kate er det mere traditionelle par.

Og det er jo en perfekt arbejdsfordeling, for dermed kan kongehuset stolt sige, at de har to arbejdshold. Og ikke mindst at de også er i stand til forny sig,« siger Ulla Terkelsen, som selvfølgelig er på pletten, når bryluppet finder sted den 19. maj.