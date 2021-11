'Hvem har brug for fjender, når man har familie.' Mon ikke den britiske hertuginde Meghan Markle har tænkt den tanke et par gange.

I hvert fald har spydigheder fra hendes familie flere gange været i fokus i den korte tid, hvor hun nåede at være medlem af det britiske kongehus. Og hendes søskende er tilsyneladende ikke færdige med at sole sig i medierne.

Hertugindens storebror, Thomas Markle Jr., der tidligere har gjort sig bemærket ved at kalde Meghan ‘overfladisk’ samt fortælle, at han advarede prins Harry mod at gifte sig med sin søster, er nemlig tilbage i spotlyset.

Thomas Markle Jr., der sagde til prins Harry, at Meghan ‘ville ødelægge hans liv’, deltager i den australske udgave af Big Brother, som havde premiere mandag.

I den forbindelse gav han et interview til bladet New Idea, og her fortæller 55-årige Thomas Markle Jr., der er hertugindens halvbror, at han nu fortryder sine tidligere udsagn.

»Jeg vil ikke have noget som helst, jeg vil bare elske at komme over til deres hjem (Harry og Meghans hjem, red.) og banke på døren og give hende et stort kram og kys og sige, at jeg savner hende helt vildt og undskylde direkte til hendes ansigt … Måske sker det en dag,« lyder det fra Thomas Markle Jr., der også håber, at han en dag kan komme til at møde Harry og Meghans to børn, Archie og Lilibet.

Ifølge Thomas Markle Jr. var han og Meghan tætte som barn, selv om de boede langt fra hinanden. Deres far fik Thomas Markle Jr. i sit første ægteskab, mens Meghan Markle kom til verden i hans andet ægteskab med Meghans mor, Doria Ragland.

Når han – trods den tætte barndom – alligevel svinede sin lillesøster til, så skyldes det ifølge Thomas Markle Jr. det pres, han oplevede fra omverdenen og medierne.

»Jeg blev smidt for ulvene – med populariteten og medierne uden at have erfaring,« forklarer han i interviewet, hvor han også fortæller at han gjorde nogle ‘forfærdelige fejltagelser’ og at han stadig fortryder dem.

At være med i Big Brother har dog tilsyneladende gjort ham så godt, at han nu mener, at alle de negative energier er forsvundet.

Detfor håber han også, at Meghan vil se med, når programmet ruller over skærmen, så hun kan se den 'ægte' Thomas Markle Jr.

»Det er derfor, jeg gør det, så hun kan se det rigtige mig…. Jeg er elskværdig, sød, og jeg vil give dig den trøje, jeg har på ryggen. Jeg er sjov,« lyder det fra hertugindens bror.