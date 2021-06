Voldsomme fængselsstraffe, henrettelser og utallige slag med pisk.

Det er nogle af de straffe, man kan se frem til i lande såsom Thailand, Nordkorea og Brunei, hvis man fornærmer deres ledere og regenter.

Sådan står det ikke til i Storbritannien – og heldigvis for det.

I hvert fald for en række studerende på Magdalen College på University of Oxford. Her har en gruppe kandidatstuderende nemlig vedtaget, at et portræt af landets monark, dronning Elizabeth, skal pilles ned.



Det skal det, fordi flere af de studerende mener, at dronningen – og kongehuset – repræsenterer nyere kolonihistorie. Det skriver The Guardian.

Portrættet af dronning Elizabeth blev købt af kollegiet i 2013 og har indtil nu hængt i de studerendes fælleslokale.

Men det skal det altså ikke længere, fordi de studerende mener, at det skaber et 'ikke neutralt' rum.

Og det er noget, som har skabt voldsom debat i det britiske, fortæller B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg, der selv har boet i Storbritannien i mange år, og som kalder universitetet for et af landets fineste og mest hæderkronede læreanstalter.

»Det står i alle aviser herovre, og bølgerne går altså højt. Der er meget kraftige følelser forbundet med det her, så debatten er gået helt amok,« siger han og uddyber:

'En betændt debat'

»Storbritannien er et monarki, og dronningen spiller en afgørende ceremoniel rolle, hvilket betyder, at mange ser hende som et symbol for nationen. Derfor mener mange, at det her svarer til, at de studerende har flået de britiske værdier ned fra væggen.«

Ifølge Jakob Illeborg har de studerende været ude at sige, at de har fjernet portrættet efter en intern diskussion om kongehusets – og dermed dronningens – rolle under slavetiden.

»Det er en del af en lang og ond debat, som den nu siddende dronning altså er røget ind i, fordi hun kommer fra en familie, der har siddet på tronen undervejs,« siger han og fortsætter:

»Derudover er hun jo en gammel dame, hvilket betyder, at hun også selv var dronning, dengang Storbritannien var et rigtigt emperie, og derfor ser de studerende hende som en relevant del af historien.«

Mens de studerende altså forsvarer valget, så er der som nævnt rigtig, rigtig mange, som ikke er enige.

En af dem er landets uddannelsesminister, Gavin Williamson, som på Twitter kalder nedtagningen af portrættet 'absurd'.

»Han mener, at det er et angreb på de britiske værdier, og at dronningen gennem sit lange liv har formået at varetage briternes interesser – og altså ikke kun de hvide briter,« siger Jakob Illeborg og kalder debatten for 'betændt' og 'hektisk'.

»Den rammer lige ind i Black Lives Matter-diskussionen og er et reelt udtryk for en slags cancel-culture, hvor de unge gerne vil viske noget af historien ud på samme måde, som når statuer bliver revet ned, fordi de er forbundet med slavetiden.«

Kollegiets formand, Dinah Rose, forsvarer over på Twitter de studerendes ret til selv at afgøre, hvad de har hængende i deres fælleslokale.

Hun pointerer, at det trods alt var dem selv, der i sin tid valgte at hænge billedet op.

'Magdalen College støtter stærkt op om ytringsfrihed, politisk debat og foreningens ret til autonomi. Måske stemmer de studerende for at hænge det op igen – måske ikke. I mellemtiden gemmes portrættet formentlig af vejen,' skriver hun.

Det britiske kongehus har i skrivende stund ikke kommenteret sagen.