Tinge-linge-later, tinsoldater, blymatroser, bum-bum-bum. Se til højre, se til venstre, hele regimentet falder om.

Sådan skal børnesangen måske til at lyde fremover. I hvert fald hvis man lader sig inspirere af de britiske gardere, som lørdag var en del af den sidste øvelse forud for Trooping the Colour militærparaden, der afholdes senere på måneden i forbindelse med Kong Charles' fødselsdag.

Øvelsen, som hedder Colonel's Review, blev overværet af prins William. Og han kunne så se, hvordan det hele ikke gik helt, som det skulle.

En af de besvimede soldater bliver hjulpet væk. Foto: Adrian Dennis/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere En af de besvimede soldater bliver hjulpet væk. Foto: Adrian Dennis/AFP/Ritzau Scanpix

Kombinationen af høje temperaturer og varme uniformer var nemlig mere, end nogle kunne klare.

Billeder fra øvelsen viser, hvordan flere gardere besvimede og måtte have hjælp.

Ifølge Sky News nåede temperaturen i Storbritannien da også op over de 30 grader lørdag.

Prins William har da også anerkendt de vanskelige betingelser, som soldaterne skulle udføre øvelsen under.

Mindst tre soldater besvimede under øvelsen. Foto: Tolga Akmen/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Mindst tre soldater besvimede under øvelsen. Foto: Tolga Akmen/EPA/Ritzau Scanpix

»En stor tak til alle soldater, der i morges deltog i Colonel's Review i varmen. Vanskelige forhold, men I gjorde alle et rigtig godt stykke arbejde. Tak,« har han skrevet på Twitter.

Mindst tre gardere besvimede og måtte bæres væk på en båre.

Mere end 1.400 soldater og 200 heste deltog i øvelsen.