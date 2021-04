Han fik måske den bedste død, man kan forestille sig. Fredeligt hjemme i sin egen seng med sin kone ved sin side.

Og det var præcis, hvad prins Philip ønskede. Han ville nemlig ikke tilbage på hospitalet, skriver flere britiske medier.

Det var fredag morgen, at den 99 årige prins døde på slottet i Windsor.

Det fortæller flere kilder til The Telegraph ifølge Daily Mirror.

Prins Philip var dronning Elizabeths trofaste støtte gennem tiden. Foto: BEN STANSALL Vis mere Prins Philip var dronning Elizabeths trofaste støtte gennem tiden. Foto: BEN STANSALL

Dødsfaldet kom mindre end en måned efter, at prinsen blev udskrevet fra hospitalet, hvor han havde været indlagt i en måned og blandt andet fået en operation i hjertet. Og selv om hans tilstand pludselig blev markant værre om torsdagen, så afviste dronning Elizabeth, at han skulle tilbage til hospitalet.

Ifølge The Telegraph blev prinsen angiveligt meget syg torsdag, men insisterede på at dø hjemme.

»Han brugte det meste af de fire uger, han var på hospitalet, på at forsøge at komme hjem. De opererede hans hjerte lidt for at give ham lidt længere tid, måske med hans 100 års fødselsdag (10. juni, red.) i tankerne,« fortæller en anonym kilde.

Men prins Philip var angiveligt ligeglad med sin 100 års fødselsdag. Han ville bare gerne tilbage i sin egen seng.

De britiske medier har ryddet forsiderne for at hylde prins Philip. Foto: GLYN KIRK Vis mere De britiske medier har ryddet forsiderne for at hylde prins Philip. Foto: GLYN KIRK

»Han ville på ingen måde dø på hospitalet,« lyder det videre fra kilden.

Prinsen fik angiveligt mulighed for at se alle sine børn før sin død, da de alle fire er blevet vaccineret, mens det ikke var muligt for prins William og prinsens andre børnebørn og oldebørn at komme forbi.

Selvom det til sidst gik hurtigt ned ad bakke for prins Philip, så havde han det tilsyneladende udmærket ved hjemkomsten fra hospitalet.

Meldingerne lyder, at han havde det godt i dagene op til sin død. Tidligere på ugen læste han og skrev breve, ligesom han også talte i telefon. Dog havde han efter sin hjemkomst fra hospitalet ifølge Daily Mirror været mere stille, end han plejede.

Prinsesse Elizabeth og prins Philip ses her på deres forlovelsesdag i juli 1947. Foto: - Vis mere Prinsesse Elizabeth og prins Philip ses her på deres forlovelsesdag i juli 1947. Foto: -

Han insisterede dog på selv at samle sine briller op, hvis han tabte dem, ligesom han nægtede at have sit høreapparat på.

Selvom han efterhånden gik dårligt, ville han heller ikke høre tale om en kørestol.

»Få den forbandede tingest ud af mit syn,« råbte han, hvis den blev kørt frem.

Det vides endnu ikke, hvornår prins Philip skal begraves. Men grundet coronarestriktionerne forventes det at blive en mindre begravelse.