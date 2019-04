Ifølge flere britiske medier er Meghan Markles mor, Doria Ragland, ankommet til London for at være til stede, når prins Harry og Meghan Markles kommende barn bliver født inden længe.

Det får samtidig flere medier til at spekulere i, om det betyder, at den royale fødsel er meget nært forestående.

En kilde fortæller til den britiske avis The Sun, at Doria Ragland har anskaffet sig en hundelufter, ligesom hun har aflyst de yogatimer, hun ellers skulle undervise i.

Meghan Markles mor bor til dagligt i Los Angeles i USA, hvor hun netop underviser i yoga og er socialrådgiver.

Den britiske avis har talt med en kilde tæt på moderen, der forklarer, at det er vigtigt for Dora Ragland at være tæt på sin datter til fødslen.

»Hun har nogle gange været bekymret over at være så langt væk, men hun vil helt sikkert være der til fødslen,« siger kilden til The Sun. Mediet skriver samtidig, at Doria Ragland angiveligt har planlagt at blive

To kilder fortæller også til mediet Entertainment Tonight, at Doria Ragland er ankommet til London.

Den britiske avis Daily Mail har tidligere på måneden skrevet, at det var Doria Raglands plan at komme til London og være sammen med Meghan og prins Harry omkring og efter fødslen.

Meghan Markle og hendes mor Doria Ragland, da de ankom sammen til det royale bryllup sidste år. Foto: OLI SCARFF Vis mere Meghan Markle og hendes mor Doria Ragland, da de ankom sammen til det royale bryllup sidste år. Foto: OLI SCARFF

Planen har ifølge mediet været, at Doria Ragland skal flytte ind på Winsor Castle, hvor 34-årige prins Harry og Meghan Markle for nylig er flyttet ind i deres nye hjem, Frogmore Cottage.

Det vides ikke, præcis hvornår Meghan Markle har termin, men det britiske kongehus har selv meddelt, at fødslen vil finde sted i foråret 2019. I januar afslørede Meghan Markle selv, at hun var seks måneder henne, og det betyder altså, at hertuginden ventes at føde i slutningen af april.

Meghan Markle og prins Harry har tidligere meldt ud, at man vil holde fødslen meget privat, og en talsmand fra Kensington Palace har tidligere udtalt, at parret ikke har planer om at vise den royale nyfødte frem for offentligheden, som der ellers er tradition for.

'Hertugen og hertuginden ser frem til at dele den spændende nyhed med alle, når de har haft muligheden for at fejre familieforøgelsen i private rammer,' lød det blandt andet.