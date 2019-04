Mens mange royale fans venter i spænding på, at prins Harry og Meghan Markles kommende barn skal komme til verden, så mener flere medier nu, at det britiske kongehus selv har afsløret barnets køn.

Endda på kongehusets egen hjemmeside.

Hidtil har prins Harry og Meghan Markle ellers fastholdt, at de ikke kendte til kønnet på barnet, og man har ikke offentliggjort nogle tanker om babynavne.

Men ifølge flere britiske medier, som The Sun, Daily Star og Express, så findes der tilsyneladende hjemmesider under hovedsiden for det britiske kongehus, der er reserveret til navnene prins Arthur, prins James og prins Alexander.

Den officielle hjemmeside for det britiske kongehus har domænet www.royal.uk.

Medlemmerne af den royale familie har hver deres underside, og indtaster man eksempelvis www.royal.uk/princess-charlotte kommer man frem til hjemmesiden for prinsesse Charlotte, der er datter af prins William og Kate Middleton.

Indtaster man derimod samme adresse men med navnet Arthur i stedet for Charlotte, bliver man sendt tilbage til kongehusets hovedside.

Det samme sker med navnene James og Alexander, og det får altså nu flere medier til at spekulere i, hvorvidt de navne er i spil til det kommende royale familiemedlem.

Prins Harry og Meghan fotograferet efter en ceremoni i Westminster Abbey den 11. marts. Foto: BEN STANSALL Vis mere Prins Harry og Meghan fotograferet efter en ceremoni i Westminster Abbey den 11. marts. Foto: BEN STANSALL

Det samme sker nemlig ikke med alle navne. Indtaster man eksempelvis samme adresse med navnet Bryan, ja så får man blot at vide, at siden ikke findes.

En talsperson fra kongehuset afviser dog, at mulige babynavnene er blevet lækket via hjemmesiden.

Ifølge talspersonen er der blot tale om, at man ønsker at ‘forbedre brugeroplevelsen’.

»Et stort antal omdirigeringer på søgeord blev oprettet for nogen tid siden på royal.uk. Dette var for at forbedre brugeroplevelsen. Til vejledning kan man bemærke, at andre navne med "prins" eller "prinsesse" foran giver det samme resultat,« siger en talsperson til Yahoo UK.

Mediet bemærker samtidig, at det ikke er første gang, hjemmesidesøgninger har givet anledning til royale spekulationer.

Forud for prins Louis’ fødsels sidste år, var royale fans således overbeviste om, at han skulle hedde Albert. Det rygte startede, fordi man fik en meddelelse med ordene ‘adgang nægtet’, når man søgte på prins Albert på kongehusets hjemmeside.

Rygtet dengang talte altså ikke sandt, men hvorvidt prins Harry og Meghan Markle rent faktisk kalder deres kommende barn James, Arthur eller Alexander, må tiden vise.

Meghan Markle har selv i januar fortalt, at hun på det tidspunkt var seks måneder henne, og derfor forventes hun at føde inden længe.