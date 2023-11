Harry og Meghan kommer angiveligt ikke til at modtage en invitation til den britiske kongefamiliens traditionelle julefejring i år.

Det skriver flere britiske medier, herunder Daily Mail og The Times.

Daily Mail har modtaget oplysninger fra flere kilder om den britiske julefejring, og her hævdes det således, at det er 'helt udelukket', at Harry og Meghan får til at deltage i den søde tid.

Traditionelt set plejer den britiske kongelige familie at gå i kirke sammen julemorgen, og derefter nyde en julefrokost i Sandringham House.

Men skal man tro på de britiske mediers oplysninger, bliver det altså uden det omstridte par til bords.

Selv har kilder tæt på hertugparret tidligere givet udtryk for, at de to turtelduer dog ikke vil takke nej, såfremt de bliver inviteret.

Den kolde skulder skyldes ifølge kilderne den konflikt, der har bygget sig op gennem de seneste par år, hvor Harry og Meghan blandt andet er flyttet fra de royale pligter i Storbritannien – og ikke mindst ad flere omgange har udtalt sig kritisk om den royale familie.

Herunder i deres egen Netflix-dokumentar 'Harry og Meghan' – og i et opsigtsvækkende interview med Oprah Winfrey.

Harry og Meghan har ikke selv kommenteret på jule-rygterne.