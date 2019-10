Efter at have været igennem flere mislykkede forhold og set sin lillesøster blive gift, kan den britiske prinsesse Beatrice, nu se frem til, at det er blevet hendes tur til at hoppe i bryllupskjolen.

Den britiske prinsesse er datter af prins Charles lillebror, prins Andrew, samt hans tidligere kone Sarah Ferguson.

Prinsesse Beatrice, der er kusine til prins William og prins Harry, sagde ja til sin udkårne tidligere på måneden.

Men tilsyneladende har prinsessens kommende mand, forretningsmanden og far-til-en, Edoardo Mapelli Mozzi, haft planer om et frieri i noget tid.

Det var denne ring, som det tog fire måneder at designe.

Ifølge britiske medier kontaktede ejendomsmatadoren med de italienske aner allerede for fire måneder siden guldsmeden Shaun Leane i London for at skabe den perfekte ring til sin prinsesse.

»Diamanterne er skaffet på etisk vis og af den højeste farve og klarhed,« fortæller guldsmeden til magasinet Hello!

Det var torsdag, at det britiske hof annoncerede, at den 31-årige prinsesse skal giftes med den italienske rigmand.

Parret har kun kendt hinanden et år, men amors pil har åbenbart ramt så hårdt, at Edoardo Mapelli Mozzi slet ikke var i tvivl, da han faldt på knæ under en ferie i sit hjemland.

epa07655877 Britain's Princess Eugenie of York (L) and Princess Beatrice of York (C) arrive in the parade ring at Royal Ascot, in Ascot, Britain 18 June 2019. Royal Ascot is Britain's most valuable horse race meeting and social event running from 18 to 22 June 2019.

Og der er blevet tænkt nøje over den ring, som han placerede på prinsessens finger:

»Ringens design er en fusion mellem victoriansk og art deco – det var noget, som Edo bad om,« fortæller guldsmeden.

Han fortæller, at årsagen til de to stilarter åbenbart er at sammensmelte både brudens og brudgommens favoritstile.

Ifølge Shaun Leane har prinsessen nemlig en forkærlighed for victorianske smykker, mens brudgommen er mere til ’art deco’.

Prinsesse Beatrice fik en helt speciel forlovelsesring, da hendes forlovede faldt på knæ tidligere på måneden.

Guldsmeden fortæller også, at den kommende brudgom har været meget involveret igennem de fire måneder, som ringen var undervejs – og at han var meget tilfreds med resultatet.

Selv om prinsesse Beatrice og Edoardo Mapelli Mozzi kun har været kærester i et års tid, så kender de alligevel en del til hinanden.

Ifølge Daily Mail har de kendt hinanden gennem flere år.

Parret fandt sammen kun kort efter, at Edoardo Mapelli Mozzi gik fra sin tidigere partner, arkitekten Dara Huang, med hvem han har den to-årige søn, Christopher.

Prinsesse Eugenie blev gift sidste år. Her ses hun sammen med en del af den royale familie. Næste år er det storesøsters tur.

For Edoardo Mapelli Mozzi vil det næppe være fremmed at begå sig på de bonede gulve, som hans kommende kone er vant til.

Ifølge Daily Mail kommer Edoardo Mapelli Mozzi fra en familie af italienske aristokrater.

Parrets bryllup vil finde sted i 2020.

31-årige Prinsesse Beatrice er nummer ni i tronfølgen til den britiske trone.