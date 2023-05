Det har vakt opsigt, at prins Harry tog direkte fra sin fars kroning i Westminster Abbey til Heathrow Lufthavn for at flyve tilbage til USA.

Prinsen, som altså ikke længere 'arbejder' for kongehuset, var godt nok ikke inviteret med ud på balkonen på Buckingham Palace for at vinke til folket, og hans søn, Archie, har da også fødselsdag, men noget tyder på, at han fik muligheden for at komme med tilbage til den royale residens.

Sky News skriver nemlig, ifølge VG, at de har fået bekræftet af Buckingham Palace, at prins Harry fik en håndsoprækning fra sin far, som havde inviteret ham til frokost ovenpå kroningen.

Men den var prins Harry altså ikke med på.

Stemningen mellem prins Harry og det britiske kongehus er da også kun blevet værre og værre, siden prins Harry og hertuginde Meghan Markle valgte at trække sig.

Det hele kulminerede tidligere på året, hvor prins Harry udgav sin bog 'Reserven', hvor der ikke blev lagt fingre imellem.

Til dagens kroning var han da også kun placeret på række tre i Westminster Abbey. På samme række sad en anden person, som heller ikke er så populær, i skikkelse af prins Andrew, som efter sin forbindelse til Jeffrey Epstein er røget ud i kulden.

Herfra kunne de kigge op på den nykronede monark og række et, hvor blandt andet prins Harrys bror, prins William sad, og Kong Charles lillebror, prins Edward.