Det skortede ikke på små dramaer under kong Charles' kroning.

Først var det hovedpersonen selv, som forud for sin kroning, blev filmet, mens han jamrede over at være ankommet for tidligt til Westminster Abbey.

Senere på dagen var det prins Harry, som droppede frokosten på Buckingham Palace og fløj hjem direkte efter ceremonien, der løb med opmærksomheden.

Men nu påstår den britiske kongehusekspert Tom Bower, som har skrevet flere biografier om de britiske royale, at der var endnu en kure på tråden.

Det skete ifølge New York Post tirsdag i programmet Dan Wooton Tonight. Her lød det, at prinsesse Kate var rasende på dronning Camilla.

Og hvad var så årsagen til raseriet? Gæstelisten.

Ifølge Tom Bower var prinsessen og hendes mand, prins William, bestemt ikke tilfredse med, at kun fire af hendes familiemedlemmer blev inviteret med i kirken til den store dag, mens dronning Camilla havde hele 20 familiemedlemmer til stede på kirkebænkene.

»Camilla havde 20 Bowles'er med til kroningen, og der var fire Middletons,« forklarede han og fortalte også, at Kate Middletons søskende ikke måtte have deres partnere med.

Ifølge Tom Bower var der også et meget tydeligt tegn på parrets utilfredshed.

»Da kongen og dronningen forlader tronerne og sætter kursen mod udgangen af ​​Westminster Abbey, vil du se, at alle bukker for kongen, men at ingen bevæger så meget som en muskel, når Camilla passerer. Det er, fordi de var sure på hende.«

Endnu et tegn på vreden så han næste dag, da prins William holdt tale til den store kroningskoncert ved Windsor Slot. Her nævnte han ikke dronning Camilla med et ord.