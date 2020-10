Børn, der står for tidligt op. Dyr, der skaber problemer i trafikken. Og eftermiddage, der bliver for korte.

De fleste af os kender til de gængse problemer, når urene skal stilles tilbage til vintertid. Men det er nok de færreste, der døjer med problemer af samme slags som både det britiske og danske kongehus.

Især den britiske dronning har så mange ure, at det nærmest er et royalt mareridt at få dem alle sammen stillet tilbage til vintertid, hvilket også kaldes 'normaltid'.

Ligesom i Danmark foregik det natten fra lørdag til søndag, og der var noget at se til hos det kongelige personale.

Selv om dronning Margrethe har mange ure, så må hun se sin overkvinde i den britiske dronning. Hele 1500 ure har det britiske kongehus. Foto: ADRIAN DENNIS/POOL Vis mere Selv om dronning Margrethe har mange ure, så må hun se sin overkvinde i den britiske dronning. Hele 1500 ure har det britiske kongehus. Foto: ADRIAN DENNIS/POOL

Ifølge det britiske medie Daily Mail har det britiske kongehus' personale brugt 40 timer på at stille alle de 1.500 ure tilbage, så man atter kan komme til tiden i de royale gemakker.

De 1500 ure er fordelt med 450 på slottet i Windsor, 600 ure på Buckingham Palace i London samt 50 på dronningens officielle residens i Skotland, nemlig Palace of Holyroodhouse.

I Danmark har kongehuset også haft travlt med at stille urene tilbage. I en instagram-story skriver kongehuset, at der på Amalienborg er 100 ure, der skulle stilles i forbindelse med afslutningen af sommertid.

Desuden er der et slotsur på Frederik VIIs palæ, hvor kronprinsparret bor.

På Amalienborg har man også haft travlt med at stille urene tilbage i forbindelse med vintertid. Det oplyser kongehuset via Instagram. Foto: Kongehuset / Instagram Vis mere På Amalienborg har man også haft travlt med at stille urene tilbage i forbindelse med vintertid. Det oplyser kongehuset via Instagram. Foto: Kongehuset / Instagram

I Christian VII's palæ findes der desuden et særligt vandfaldsur.

I både Danmark og England stillede man for første gang urene i 1916, hvor man første gang afprøvede sommertid. Det skete i forbindelse med første verdenskrig, hvor man ønskede at spare på ressourcerne og udnytte den ekstra times lys om sommeren.

Det blev dog ikke et hit i Danmark, og man afskaffede det året efter.

Man prøvede igen fra 1940 til 1948, men derefter blev sommertiden igen afskaffet. Først i 1980 kom sommertiden tilbage og blev permanent vedtaget i Folketinget. Siden er den også blevet standardiseret i alle EU-medlemslande, så alle landene stiller urene frem og tilbage på de samme datoer.

Herunder kan du se en video fra det danske kongehus, hvor du kan se, hvordan det foregår, når urene bliver stillet tilbage.