Det britiske monarki synger på sidste vers.

Det mener i hvert fald en af Storbritanniens mest anerkendte forfattere, som har et indgående kendskab til kongehuset og flere historiske romaner på cv'et.

»Jeg tror, det er slutspillet. Jeg ved ikke, hvor meget længere institutionen vil fortsætte,« siger forfatteren Hilary Mantel til avisen The Telegraph.

»Jeg er ikke sikker på, at det vil overleve William. Så jeg tror, det vil blive deres sidste store æra,« forudser forfatteren.

William og Kate fotograferet med deres tre børn i sommeren 2019. Det britiske monarki overlever ikke deres tid, mener en britisk forfatter med indsigt i kongehuset. (Arkivfoto) Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Hilary Mantel går faktisk så langt som til at sige, at dronning Elizabeth meget vel kan være den eneste, der lige nu oprigtigt tror på monarkiet og dets fremtid.

Som den første kvinde har Hilary Mantel vundet den prestigefulde Booker Pris to gange for sin historiske fiktion.

I 2014 tildelte pris Charles hende ordenen 'The Most Excellent Order of the British Empire.'

Trods den royale hæder lægger Mantel ikke skjul på, at hun ville ønske, at Dronningen havde valgt at abdicere, så prins Charles kunnet have overtage tronen i tide.

Den britiske forfatter bag flere historiske romaner, Hilary Mantel, tror ikke, at det britiske kongehus overlever. (Arkivfoto) Foto: Isabel Infantes

Hun forstår godt, at Dronningen ikke ser på sin rolle som et job, men som et livsvarigt kald, men det gør ifølge Mantel det britiske monarki til »en selvstraffende institution.«

»Ingen anden familie ville forventes at stille op med en meget aldrende, nybagt enke foran tv-kameraerne, og alligevel bliver det taget for givet, at det er det, der vil ske,« siger hun med henvisning til billederne af Elizabeth, som bogstaveligt talt sad i ensom majestæt på kirkebænken ved prins Philips begravelse for nylig.

På samme måde forventer befolkningen, at de nybagte mødre står smukke og strålende med deres nyfødte på hospitalstrappen kort efter fødslen, påpeger hun.

Hilary Mantel afslår at vurdere, hvorvidt den meget virak om Harry og Meghans Oprah-interview har skadet kongehuset.

Hertuginde Meghan og prins Harry. (Arkivfoto) Foto: BEN STANSALL

»Jeg vil ikke dømme dem. Og jeg tror ikke, at vi nogensinde rigtig vil få at vide, hvad der er sket der. Jeg ønsker dem bare alt det bedste,« siger hun til avisen.