Inden året er omme, får britiske prinsesse Beatrice en ny titel. Titlen som mor.

Hun og ægtemanden Edoardo Mapelli Mozzi venter nemlig deres første barn sammen – et barn, der ventes at melde sin ankomst til efteråret.

Det oplyser det britiske kongehus på blandt andet Instagram, hvor der også er delt et billede af de vordende forældre.

Billedet stammer fra juli 2020, hvor prinsessen lovede evig kærlighed i medgang og modgang til sin udkårne – og vice verca – da de blev viet på Windsor Castle.

I opslaget på Instagram fremgår det, at dronning Elizabeth er blevet informeret om graviditeten – og at hun og resten af familien er henrykt over de lykkelige omstændigheder.

Det samme er Edoardo Mapelli Mozzis familie.

Kønnet på barnet, der altså får den britiske monark som oldemor, er endnu ikke afsløret.

Også tidspunktet for den 32-årige prinsesses termin er for nuværende ukendt.

