Det var dråben, der fik bægeret til at flyde over.

Nu kommer flere detaljer frem om, hvad der skete i de sidste 24 timer, før prins Harry tog beslutningen om at tale ud hos Oprah Winfrey i bedste sendetid i USA.

Britiske medier kan nu fortælle, at prins Harry blev vred over dronning Elizabeths beslutning om at fratage prinsen sine militære titler. Hertugen af Sussex havde håbet på at kunne beholde netop disse.

»Harry og Meghan var rasende, fordi den endelig 'Megxit'-aftale netop var blevet underskrevet, og her stod det klart, at Harry ikke kunne beholde sine militære titler. Det gjorde ham gal. Han er meget berørt af det, fordi titlerne betød meget for ham,« siger en kilde til den britiske avis The Sun.

Hertuginde Meghan og prins Harry med lille Archie. Foto: TOBY MELVILLE / POOL Vis mere Hertuginde Meghan og prins Harry med lille Archie. Foto: TOBY MELVILLE / POOL

Prins Harry underskrev aftalen om at lade sig interviewe af Oprah Winfrey, da det stod klart, at han ville miste sine titler. Og således gik han i krig med sin familie.

Prins Harry havde ellers titlerne Captain General i den royale britiske flåde, som han havde arvet efter sin farfar, nu afdøde prins Philip. Ligeledes mistede han titlen Honorary Commodore-in-Chief og Honorary Air Commendant i det britiske luftvåben, RAF.

Det gør ondt på prins Harry – ikke mindst fordi hertugen af Sussex har været udsendt for Storbritannien hele to gange i Afghanistan.

Indtil nu har mange troet, at interviewet med Oprah var en hævn for, at prins Harrys søn Archie ikke kunne opnå titel af prins – men nu viser det sig altså, at det handlede mere om prins Harrys egne titler.

Dronning Elizabeth var ikke til at forhandle med, da Megxit aftalen blev underskrevet. Foto: ANDREW BOYERS Vis mere Dronning Elizabeth var ikke til at forhandle med, da Megxit aftalen blev underskrevet. Foto: ANDREW BOYERS

Ifølge The Suns kilder på Buckingham Palace var kongehuset bange for, at Netflix eller andre amerikanske tv-selskaber kunne finde på at bruge prinsens militære titler til at promovere fremtidige tv-programmer. Derfor røg titlerne i det historiske 'Megxit'-forlig.

Prins Harry og hertuginde Meghan underskrev en millionkontrakt med Netflix, og det er meningen, at de fremover skal producere indhold til den amerikanske filmgigant.

Aftalen gør, at hertugparret kan få brød på bordet, efter pengestrømmen fra de britiske skatteydere er stoppet.

Dronning Elizabeth skulle angiveligt selv havde blokeret for, at prins Harry og hertuginde Meghan kunne få en mere lempelig skilsmisseaftale fra det britiske kongehus.