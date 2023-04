Den stolte britiske pubtradition holder ikke ferie, når kong Charles den 6. maj skal krones.

Tværtimod forventes det, at briterne hælder endnu flere fadøl i sig end normalt.

Det skriver erhvervsmediet Bloomberg.

I anledningen af kroningen har det britiske folk fået skænket en ekstra feriedag, og barerne har fået udvidet deres alkohollicens, så de nu kan servere frem til klokken 1 om natten.

Og det er ikke småpenge, der forventes at ryge i kassen.

Hele 350 millioner pund, svarende til næsten tre milliarder kroner, regnes der med, at restauranter og barer vil tjene ind i dagene, hvor den nye konge skal krones.

Og kroningen kommer på det helt rigtige tidspunkt for en branche, der i forvejen er presset. Det siger administrerende direktør i interesseorganisationen UKHospitality, Kate Nicholls:

»Begivenheden vil give et kæmpe løft til forretninger, der bakser med rekordhøje priser for energi, mad og drikke.«

Over 60.000 pubs er at finde i Storbrittanien. Foto: Jon Super Vis mere Over 60.000 pubs er at finde i Storbrittanien. Foto: Jon Super

Også bryggerierne ser frem til kroningen.

Heineken har estimeret, at der vil blive drukket over 36 millioner fadøl i løbet af den forlængede weekend.

Kong Charles skal krones den 6. maj, og festlighederne ventes at vare ved helt til mandag den 8. maj.