Det er ikke kun herhjemme, sammenhold er et af nøgleordene i coronakrisen. Også da dronning Elizabeth søndag holdt tale for sit folk, opfordrede hun sin befolkning til at stå sammen.

Og der er ingen tvivl om, at nationen står sammen. I hvert fald om deres dronning.

Det er nemlig ikke gået ubemærket hen, at den 93-årige for kun femte gang nogensinde talte direkte til nationen - hvis man ser bort fra Dronningens årlige juletale naturligvis.

Og hvis man udelukkende dømmer ud fra reaktionerne på de sociale medier, er dronningens tale gået rent hjem.

'Den ekstraordinære styrke, som Dronningen viste i aften, kan beskrives med et ord: ERFARING. Ingen verdensleder på jorden - af nogen art - har mere end hun. Derfor ved hun altid nøjagtig, hvad hun skal sige. Det er en bemærkelsesværdig gave,' skriver tv-vært Piers Morgan på Twitter

Men han stopper ikke dér. Han har dedikeret adskillige tweets til Dronningen. Et andet af dem lyder helt enkelt:

'Den største stjerne i verden.'

Meget tyder på, at der er bred enighed om, at den britiske dronning traf det helt rette valg ved helt ekstraordinært at tale direkte til sit folk.

Talen blev optaget i Windsor Castle, hvor dronningen til daglig bor med den 98-årige prins Philip. Foto: Buckingham Palace Vis mere Talen blev optaget i Windsor Castle, hvor dronningen til daglig bor med den 98-årige prins Philip. Foto: Buckingham Palace

Sidst hun gjorde det var i 2012, da hun havde regeret landet i 60 år. Ti år tidligere talte hun til befolkningen om sin mors død. Ligeledes tog hun ordet i 1997, hvor chokbølger og sorg gik igennem landet, da prinsesse Diana omkom i en bilulykke. Hendes første tale nogensinde handlede om Golfkrigen.

Dermed skrev Dronningen søndag historie, da hun for femte gang i sine 68 år på tronen holdt tale. En tale om selvdisciplin og beslutsomhed. Og en tale om håb. For som hun forsikrede de isolerede briter: »Vi vil mødes igen.«

Ord, der landede et tørt sted hos befolkningen, der få timer senere blev meddelt, at deres egen premierminister, Boris Johnson, var blevet indlagt med coronavirus.

'Jeg ser Dronningen, der taler for Storbritannien. Men jeg tror, det er en tale til alle, alle steder,' skriver skuespiller og tv-vært John Barrowman, mens 'Top gear'-vært Jeremy Clarkson stemmer i:

'Min gud, jeg elsker fru dronning.'

Alle - fra kendisser til menigmænd og politikere - bakker op om dronning Elizabeth og hendes budskab. I sidstnævnte gruppe finder man blandt andre Nigel Farage, leder af Brexit-partiet.

'Ingen anden nulevende person kunne have leveret budskabet om håb i en tid med modgang med sådan lidenskab og integritet. Gud bevare Dronningen,' skriver han på sin Twitter-profil.

Det er dog ikke kun Dronningens folk - de kære briter - der er lagt ned af beundring for deres regent. Dronning Elizabeths tale er heller ikke gået folks næse forbi udenfor Storbritanniens grænser.

Unge som gamle lyttede med, da dronning Elizabeth talte til briterne søndag aften. Foto: SIMON DAWSON Vis mere Unge som gamle lyttede med, da dronning Elizabeth talte til briterne søndag aften. Foto: SIMON DAWSON

På den anden side af Atlanten finder man eksempelvis en amerikansk præsident, der udviser sine dybeste respekt for dronningen.

'En fantastisk og vidunderlig kvinde,' skriver præsident Donald Trump på Twitter.

Apropos Donald Trump sammenligner flere amerikanske Twitter-brugere hans og den britiske dronnings tilgang til coronakrisen. Og det har fået et par stykker til at lege med lidt pudsig tanke:

'Er det for sent at slutte sig til det britiske imperium igen?' spørger én på Twitter.