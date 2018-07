Den ellers ærkeamerikanske skuespillerinde og nu også hustru til Englands prins Harry, Meghan Markle, har angiveligt undergået en bemærkelsesværdig sproglig forvandling. Hun har nemlig tillagt sig en stærk britisk accent. Det er i hvert fald det indtryk, som man får, når man lytter til et videoklip, som er blevet lagt på på Twitter.

Døm selv, hvad du synes.

Meghan said my name, that’s me done pic.twitter.com/167F2ubjUh — Aya El Zeiny (@elzeiny99) June 14, 2018

Filmen er blevet optaget af en af prinsessens fans, som var så heldig at tale med den nyslåede hertuginde af Sussex, da hun for nylig viste sig offentligt. På Filmklippet taler Meghan Markle med adskillige fans og modtager mange komplimenter fra de begejstrede briter og takker venligt og ydmygt for dem alle sammen. Men de glade taksigelser udgydes med en hastigt tillært britisk accent.

Det har fået mange andre britiske Twitter-brugere til tasterne. De er ikke helt vilde med, at hertuginden pludselig forsøger at krumme tungen så voldsomt, at der kommer britiske toner fra den.

'Jeg er skuffet. Det virker ikke autentisk, at Meghan Markle taler med britisk accent,' skriver en Twitter-bruger i forbindelse med videoklippet.

I’m kind of disappointed. It seems unauthentic for Meghan Markle to be speaking with a British accent. Especially this fast. It makes it seem like something was wrong with the way she sounded before. https://t.co/g0SB7AC3DG — 12NeeNee (@12NeeNee) July 6, 2018

Der er dog også mange, der er ligeglade, med hvilken accent som hertuginden taler med.

How cool is this! I love Harry and Meghan, she is a doll a breath of fresh air,very genuine! — Angela Hernandez (@motivations) July 6, 2018

Meghan Markle er 36 år gammel og blev gift med britiske Prins Harry den 19. maj i år. Hun er ellers født og opvokset i Los Angeles og har gået på universitetet i Illinois. Hun har spillet adskillige små roller i amerikanske serier. Hendes største rolle fik hun i 2011, hvor hun spillede Rachel Zane i den amerikanske drama-serie Suits, som handler om hverdagen på et amerikansk advokatkontor.

Seriens ottende sæson er blevet annonceret, men den er uden Meghan Markle på listen over medvirkende skuespillere, da hun jo fandt anden beskæftigelse i det engelske kongehus.

Hvad tænker du om Meghan Markles nye britiske accent?