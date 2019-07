I forbindelse med sin indtræden som premierminister onsdag, besøgte Boris Johnson traditionen tro den engelske dronning i Buckingham Palace.

Her skulle han trykke dronningens hånd for at gøre sin nye stilling officiel.

Under besøget blev der taget flere billeder for at forevige det historiske øjeblik, men det er hverken dronning Elizabeth eller Boris Johnson, folk taler om efterfølgende.

Det er nemlig en Dyson-ventilator, der er løbet med al opmærksomheden.

Og på Twitter morer brugerne sig gevaldigt.

‘Normalvis nyder jeg at se hendes majestæt dronningen møde den nye premierminister. Men denne gang beundrede jeg i stedet hendes valg af Dyson-ventilator. Den var der formentlig for at fjerne lummerheden fra rummet... ,’ skriver en bruger ved navn Craig.

Og han er ikke den eneste, der benytter sig af en lettere ironisk form for spydighed mod den nyvalgte statsleder.

‘Det er velkendt, at Boris Johnson aldrig forbereder sig til møder, så det er godt at se, at dronningen er bedre forberedt end hendes premierminister. Det er betænksomt af hende at have investeret i en Dyson-ventilator, der kan modarbejde de rigelige mængder varm luft, der kommer fra Boris Johnson,’ skriver brugeren Terrence Bramble.

It's well known that BJ never prepares for a meeting, it's so good to see that Her Majesty the Queen is better prepared than her PM., thoughtfully she's invested in a Dyson fan to blow Boris's copious quantities of hot air back up his fat arse from whence it came. pic.twitter.com/aTBPulNwus — Terrence Bramble (@Brambele) July 24, 2019

Nogle påpeger desuden, at billedet er alletiders reklame for britiske Dyson, der har rykket hele sin produktion til Singapore i forbindelse med Brexit.

‘Jeg har længe overvejet at investere i en Dyson-ventilator, men nu, når jeg ser at dronningen har en, er jeg overbevist om, at jeg må eje en med det samme,’ skriver WayneDavid81.

Andre påpeger, at det britiske kongehus i hvert fald ikke mangler penge, når der er råd til en ventilator, der koster over 4000 kroner.

‘Det, der interesserer mig mere end noget andet ved billedet, er dronningens ventilator. Det er godt at se sparsommeligheden (i Buckingham Palace, red.),’ skriver brugeren Brian.

Me, trying not to look at something that will clearly upset me:

"Oooh! Fancy! The Queen has a Dyson fan... Hope that didn't come out of the taxpayer's money..." #NotMyPM #BorisJohnson pic.twitter.com/xZhXRUhdcO — Hollerella (@hollerella) July 24, 2019

Onsdagens udpegning af Boris Johnson som premierminister fandt sted, efter et flertal af de 160.000 medlemmer af det konservative parti tirsdag valgte ham som ny formand og dermed også premierminister.

Dermed er Boris Johnson nu den 76. premierminister i Storbritannien, og han overtager stillingen fra Theresa May.

Blandt mange andre opgaver skal den nye premierminister nu se til, at Storbritannien bliver trukket ud af EU - med eller uden en aftale.

En opgave, Boris Johnson gladeligt tager på sig, da han hele tiden har været fortaler for brexit.