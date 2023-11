En uheldig oversættelsesfejl betyder, at en kontroversiel bog om det britiske kongehus alligevel ikke udkommer i Holland.

I hvert fald ikke lige med det samme.

Bogen 'Endgame' er allerede udkommet i Storbritannien.

Den er skrevet af den royale journalist, Omid Scobie, og bogen skildrer kriserne i den royale familie indefra og ser på monarkiets mulighed for at overleve.

Ifølge Sky News har forlaget Xander, som har rettighederne til bogen i Holland, tirsdag valgt at stoppe bogen midlertidigt på grund af det, der kaldes »en fejl.«

»(Vi) trækker midlertidigt bogen af Omid Scobie af markedet. Der opstod en fejl i den hollandske oversættelse, som i øjeblikket er ved at blive rette,« lyder det i en udtalelse fra forlaget.

Det kommer ikke nærmere ind på, hvad det er for fejl, der er så graverende, at det er nødvendigt at trække bogen tilbage, men i Storbritannien er spekulationerne allerede i fuld gang.

Her forlyder det, at den hollandske udgave navngiver den person, der – ifølge Meghan Markle – udtrykte sig racistiske, da hertuginden ventede sig for første gang.

Harry og Meghan blev interviewet af Oprah Winfrey tilbage i 2021. Foto: Harpo Productions/Reuters/Ritzau Scanpix

Da prins Harry og hertuginde Meghan gav deres famøse interview med Oprah Winfrey tilbage i 2021, fortalte Meghan nemlig, at et medlem af kongefamilien havde udtrykt 'bekymring' om, hvilken farve sønnen Archies hud ville få.

Bagefter nægtede parret kategorisk at afsløre, hvem dette familiemedlem var.

Oprah refererede dog kort efter prins Harry for at sige, at det ikke var hverken Prins Philip eller Dronningen.

Forfatteren Scobie sagde tirsdag til det hollandske tv-program RTL Boulevard, at han ikke havde nævnt et navn i den bog, som allerede er udgivet i Storbritannien.

»Bogen er kommet på flere sprog, og jeg taler desværre ikke hollandsk. Men hvis der er oversættelsesfejl, vil forlaget rette dem,« lød det fra forfatteren.