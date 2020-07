En ny bog, der snart bliver udgivet, beskriver, hvordan der var store stridigheder om den tiara, som hertuginde Meghan bar ved sit bryllup i 2018.

I bogen 'Finding Freedom' skriver forfatterne, at hertuginden gerne ville have båret en tiara med ædelstenen smaragd, men det kunne ikke lade sig gøre, skriver News.com.

Det var imellem dronning Elizabeths personlige assistent Angela Kelly og hertuginde Meghan, at skænderiet skulle have fundet sted.

Ifølge det australske medie, så er der en kilde, der i bogen har udtalt, at kontroversen blev noget tilspidset.

Det blev dronning Marys tiara, som hertuginde Meghan endte med at bære ved sit bryllup. Foto: AARON CHOWN Vis mere Det blev dronning Marys tiara, som hertuginde Meghan endte med at bære ved sit bryllup. Foto: AARON CHOWN

»Der var en ophedet ordveksling, som fik Dronningen til at tage en snak med Harry,« lyder det ifølge den nye bog.

»Hun sagde, Meghan kan ikke få, hvad hun vil. Hun får den tiara, hun får tildelt af mig.«

Det endte med, at hun bar dronning Marys tiara, som er lavet i 1932.

Den nye bog har allerede fået en del omtale, da nogle mener, at parret må have talt med forfatterne, da der er flere passager, som er beskrevet med mange detaljer.

Angiveligt blev dronning Elizabeth så vred over hertuginde Meghans krav, at hun tog sig en snak med sit barnebarn, prins Harry. Foto: JONATHAN BRADY Vis mere Angiveligt blev dronning Elizabeth så vred over hertuginde Meghans krav, at hun tog sig en snak med sit barnebarn, prins Harry. Foto: JONATHAN BRADY

Blandt andet er det beskrevet, hvordan parrets første date er gået, og hvordan prinsen skulle have talt om sin nye kærlighed herefter.

Parret har dog nægtet, at de skulle have haft noget med tilblivelsen af 'Finding Freedom' at gøre.

Det er forfatterne Omid Scobie og Carolyn Durand, der står bag bogen.