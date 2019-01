Torsdag var den 97-årige Prins Philip, hertug af Edinburgh, involveret i en bilulykke. Nu er han allerede tilbage bag rattet.

Prins Philip er lørdag, blot to dage efter han var involveret i et biluheld, hvor hans bil rullede rundt, blevet spottet siddende bag rattet i en spritny Land Rover.

Det skriver MailOnline, der tog billeder af den britiske prins, da han lørdag kørte ind ad porten til Sandringham.

Uden sele på vel at mærke. I hvert fald ifølge mediet.

Prins Philip er tilbage bag rettet, efter han torsdag var involveret i et biluheld. Dette billede er fra 11. maj 2018. Foto: EPA/NEIL HALL Vis mere Prins Philip er tilbage bag rettet, efter han torsdag var involveret i et biluheld. Dette billede er fra 11. maj 2018. Foto: EPA/NEIL HALL

Det er langt fra alle, der synes, det er en god ide, at Hertugen af Edinburgh igen sidder i førersædet.

'Han giver alle fingeren. Han burde få sit kørekort inddraget. Han er til fare for andre, skriver en person i kommentarfeltet under artiklen.

En anden skriver:

'Jeg synes det er enormt uansvarligt og selvisk. I en alder af 97 burde han ikke køre, særligt ikke når han var involveret i en ulykke, hvor der sad en mor og et barn i den anden bil, for blot to dage siden. En i hans privilegerede position burde sætte sin stolthed og arrogance til side, give op og blive kørt af andre i stedet.'

Synes du, det er okay, at Prins Philip kører bil igen?

Richard Kay, der er royal kommentator, mener, at Prins Philip, der for to år siden besluttede sig for at træde tilbage fra sine officielle pligter, nu bør tage næste skridt og opgive at køre selv.

Han tvivler dog på, at det kommer til at ske.

»Faktisk kan den omstændighed, at han slap fra ulykken i sin to-tons tunge Land Rover Freelander, tilskynde ham til at blive ved med at køre,« siger han til Daily Mail.

»Så hvis Philip ikke selv opgiver sine køreture, hvem kan så overhovedet få ham til at stoppe. Ingen ansatte ved hoffet, selv ikke de dristige, vil turde. Svaret er, at det kan kun Dronningen. Skulle hun gøre det, så ville Philip, der har brugt hvert minut af deres 71-års lange ægteskab på at adlyde sin kone, helt sikkert være enig.«

Prins Philips Land Rover, der er rullet over på siden. Foto: SOCIAL MEDIA Vis mere Prins Philips Land Rover, der er rullet over på siden. Foto: SOCIAL MEDIA

Prins Philip var, ifølge vidner, ved at køre sin Land Rover ud af indkørslen, da ulykken indtraf.

Vidner har sidenhen fortalt, hvordan han sad og rystede i bilen efter ulykken og tryglede redningsmandskabet om at få ham ud.

En bilist, som kørte forbi ulykkesstedet, har fortalt, hvordan hertugen hang fra hans sæde og sagde: 'Mit ben sidder fast'. Fire reddere måtte hjælpe ham ud af bilen, der var rullet rundt.

I den anden bil, der var involveret i ulykken, sad to kvinder og en ni måneder gammel baby. En af kvinderne brækkede sin arm, mens den anden skadede sit knæ. Babyen slap helt uden skrammer.