Efter flere års tilløb og tryglen har den japanske prinsesse Mako endelig fået grønt lys til at gifte sig med sin tidligere klassekammerat Kei Komuro – en mand med hestehale og angivelige finansielle problemer og uden en eneste dråbe blåt blod i sine årer.

Dermed vinker prinsessen både farvel til titel og rigdom, når hun siger sit ja 26. oktober.

'Japans Harry og Meghan' kaldes det kommende ægtepar, som kun har mødt modgang, siden de mødte hinanden i 2012, hvor de begge gik på International Christian University i Tokyo, skriver BBC.

Prinsesse Makos far, kronprins Fumihito, som er nummer to i arvefølgen, har aldrig vært udpræget begejstret for, at hans 29-årige datter giftede sig med en helt almindelig advokat uden adelige aner. Han har dog givet sig lidt, som årene er gået, og i 2017 blev ungdomskæresterne faktisk forlovet.

(FILES) This file picture taken on September 3, 2017 shows Japan's Princess Mako, the eldest daughter of Prince Akishino and Princess Kiko, and her fiancee Kei Komuro at a press conference to announce their engagement at the Akasaka East Residence in Tokyo. - The Imperial Household Agency said on October 1, 2021 that Princess Mako, who is the niece of Emperor Naruhito, will marry Kei Komuro on October 26, local media reported. (Photo by SHIZUO KAMBAYASHI / POOL / AFP) Foto: SHIZUO KAMBAYASHI Vis mere (FILES) This file picture taken on September 3, 2017 shows Japan's Princess Mako, the eldest daughter of Prince Akishino and Princess Kiko, and her fiancee Kei Komuro at a press conference to announce their engagement at the Akasaka East Residence in Tokyo. - The Imperial Household Agency said on October 1, 2021 that Princess Mako, who is the niece of Emperor Naruhito, will marry Kei Komuro on October 26, local media reported. (Photo by SHIZUO KAMBAYASHI / POOL / AFP) Foto: SHIZUO KAMBAYASHI

Kort efter begyndte der dog at florere historier om, at Kei Komuros familie var rendt ind i økonomiske problemer. Historien gik på, at hans mor havde lånt penge af sin tidligere forlovede uden at være i stand til at betale dem tilbage. Herefter blev brylluppet aflyst.

En talsmand fra kejserfamilien afviste, at de to ting skulle have noget med hinanden at gøre, og selvom historien aldrig blev bekræftet, gik kronprins Fumihito alligevel ud og fortalte, at det var vigtigt at få styr på økonomien, inden hans datter blev gift.

Det er dog ikke kun internet i familien, at der er blevet kigget skævt til Kei Komuro. Siden den økonomiske furore har han været en kontroversiel figur i Japan. Men medieomtalen blev kun endnu voldsommere, da han blev fotograferet i sidste uge – her var hans normalt korte hår nemlig blevet så langt, at det kunne samles i en hestehale.

I et land som Japan, hvor fremtoning er vigtig, mener mange, at den afslappede frisure yderligere understreger, at han ikke egner sig til en prinsesse, skriver BBC.

This picture taken on September 27, 2021 shows Kei Komuro, the boyfriend of Japan's Princess Mako, arriving at Narita airport in Chiba Prefecture. - The Imperial Household Agency said on October 1, 2021 that Princess Mako, who is the niece of Emperor Naruhito, will marry Kei Komuro on October 26, local media reported. (Photo by Kazuhiro NOGI / AFP) Foto: KAZUHIRO NOGI Vis mere This picture taken on September 27, 2021 shows Kei Komuro, the boyfriend of Japan's Princess Mako, arriving at Narita airport in Chiba Prefecture. - The Imperial Household Agency said on October 1, 2021 that Princess Mako, who is the niece of Emperor Naruhito, will marry Kei Komuro on October 26, local media reported. (Photo by Kazuhiro NOGI / AFP) Foto: KAZUHIRO NOGI

Faktisk har medieomtalen været så voldsom, at prinsesse Mako i dag lider af posttraumatisk stress, skriver mediet.

Ifølge japansk lov mister kvindelige medlemmer af den royale familie deres status, hvis de gifter sig med en ikke-adelig. Dette gælder ikke for mændene.

Til gengæld modtager man typisk et engangsbeløb på 8,5 millioner kroner i samme moment. Det har prinsesse Mako dog angiveligt valgt at takke nej til, lige som at hun også forventes at droppe det storstilede bryllup, som ellers er tradition i hendes familie. Hun bliver i så fald den første til at gøre dette.

Planen er nu, at 'Japans Harry og Meghan' flytter til USA, når de er blevet gift.