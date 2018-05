85-årige Margory var kommet hele vejen fra Canada for at være en del af festlighederne ved det royale bryllup mellem prins Harry og Meghan Markle, der lørdag d. 19. maj gav hinanden deres ja i St. George's Chapel i Windsor.

I videoen øverst kan du høre mere om, hvordan blinde Margory oplevede brylluppet.

Næsten helt fremme ved hegnet lige foran slottet i Windsor spottede B.T.s udsendte Margory, der sad i sin kørestol.

Hun kunne ikke se noget. Ikke kun fordi udsynet fra en halv meters højde var begrænset i menneskemyldret, men også fordi Margory er blind. Men det hindrede ikke den royale superfan fra Canada i at følge med i festlighederne.

Med engelske flag i hånden rokkede hun frem og tilbage, mens hun sang med på 'Stand by me', som koret inde i kirken sang, og som via højttalere kunne høres i Windsors gader.

Turen til brylluppet i Windsor fik Margory i gave af sin familie, da hun i marts fyldte 85 år. Gaven blev afsløret i et digt ved en stor surprisefest.



Margory havde taget turen fra Canada sammen med sine døtre og børnebørn, der i detaljer fortalte deres mor og mormor, hvad de så. Om de 100.000 mennesker i farvestrålende klæder, med sjove hatte og flagrende britiske flag.



Margorys familie har i mange år fulgt det britiske kongehus, og de fulgte alle med stor begejstring med i vielsen, og da kareten med det nygifte par kort efter trillede lige forbi få meter fra, hvor de stod bag hegnet.

Det hele varede bare omkring 30 sekunder. Og selv om Margory ikke kunne se den smukke brud og gommen, så følte hun sig bestemt ikke snydt:

»Det var en skøn oplevelse, og jeg elskede musikken og stemningen. Og selv om jeg ikke kan se, så visualiserede jeg Meghan og Harry, da de gik op ad kirkegulvet sammen og knælede for Dronningen. Det var så smukt,« fortæller Margory til B.T.

