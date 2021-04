Kom til USA, fortæl om dit forhold til Jeffrey Epstein, mens en polygraf overvåger dine reaktioner, 'bestå' og få udbetalt fem millioner pund.

Hidtil er det ikke engang lykkedes FBI at få den britiske prins Andrew i tale, men nu håber en undersøgende amerikansk journalist, at ovenstående tilbud kan få prinsens mund på gled.

»Jeg giver Andrew en chance for endelig at rense sit navn,« fortæller Ian Halperin – manden bag tilbuddet – således til PageSix.

Han har for nylig beskrevet emnet i bogen 'Controversy: Sex, Lies, Dirty Money', som bygger på adskillige interviews med involverede. En af fortællingens hovedrolleindehavere – prins Andrew – bidrager dog ikke i bogen.

Hvem var Jeffrey Epstein? Jeffrey Epstein blev født 20. januar 1953.

Epstein voksede op i Brooklyn i New York i en arbejderklassefamilie og arbejdede blandt andet som lærer, før han med forfalskede papirer i hånden søgte mod Wall Steet.

Epstein blev første gang omtalt som milliardær i medierne i 2001.

Epstein var venner med prominente navne som Donald Trump, prins Andrew og Woody Allen.

Epstein blev i 2008 dømt for at have at opfordre en mindreårig til prostitution. Han fik 13 måneders ubetinget fængsel.

Epstein blev 6. juli 2019 anholdt og sigtet for blandt andet menneskehandel med mindreårige piger.

Eptein blev 10. august 2019 fundet død i sin fængselscelle i New York.

Det er på trods af, at prins Andrews navn igen og igen dukker op i forbindelse med afdækningen af Jeffrey Epsteins påståede sex-trafficking med mindreårige piger.

Et af disse påståede ofre hedder Virginia Giuffre og har ved flere lejligheder de seneste år fortalt, at Jeffrey Epstein 'udlånte' hende til rige og magtfulde venner – heriblandt prins Andrew.

I detaljer har hun beskrevet, hvordan hun tre gange blev beordret at have sex med den britiske monarks søn.

Prins Andrew afviser overhovedet at have mødt kvinden, der i årevis har stået forrest i kampen for retfærdighed for de hundredvis af kvinder, der påstår at være blevet misbrugt og holdt som sexslaver af Jeffrey Epstein.

Virginia Giuffre hævder, at hun flere gange er blevet beordret at have sex med prins Andrew. Han nægter. Foto: ALBA VIGARAY Vis mere Virginia Giuffre hævder, at hun flere gange er blevet beordret at have sex med prins Andrew. Han nægter. Foto: ALBA VIGARAY

I et længere interview med BBC tog prins Andrew stilling til anklagerne. Afviste hver og en.

Erkendte dog, at han fortrød at have bevaret kontakten til Jeffrey Epstein, der forud for sit selvmord i august 2019 afventede en retssag om overgreb og menneskehandel med piger ned til 14-årsalderen.

Siden BBC-interviewet, der endte som en farce for prinsen, som blev beskyldt for at svare usammenhængende og utroværdigt, har han været tavs.

Men nu håber Ian Halperin altså, at en pose penge kan bryde tavsheden.

Hvem er Ghislaine Maxwell? Ghislaine Maxwell blev født 25. december 1961.

Maxwell voksede op i London, hvor hun blev en kendt jetsetter og desuden blev uddannet fra Oxford University.

Maxwell er datter af den afdøde britiske mediemogul Robert. Maxwell har både britisk og amerikansk statsborgerskab.

Maxwell er tidligere kæreste og langvarig partner med den afdøde amerikanske milliardær Jeffrey Epstein.

Maxwell har igennem mange år været ven med den britiske prins Andrew. Hun skal have introduceret ham til Jeffrey Epstein, hvorefter de to blev venner.

Maxwell vil i juli 2021 blive fremstillet ved retten i New York, tiltalt for at have assisteret, faciliteret og bidraget til Epsteins misbrug af mindreårige piger heriblandt ved at hjælpe Epstein med at rekruttere, groome og i sidste ende misbruge ofre, som Maxwell og Epstein begge vidste var under 18 år.

Maxwell nægter sig skyldig.

»Jeg tilbyder fem millioner pund for at gå til bekendelse og tage en løgnedetektortest anført at verdens ledende polygraf-eksperter,« lyder det fra journalisten

I interviewet med PageSix hævder han, at hans investeringsselskab ligger inde med de penge, der skal udbetales som belønning, såfremt prinsen indvilliger i et interview – og taler sandt undervejs.

Prins Andrew har for nuværende ikke udtalt sig om tilbuddet. Og han kommer efter alt at dømme heller ikke til det.

End ikke FBI, der længe gerne har villet afhøre ham om hans viden i sagen om Jeffrey Epstein, har haft held med at få ham i tale.

Kun den ene af de to mistænkte i den omfattende sag kan blive dømt. Jeffrey Epstein blev i 2019 fundet død i sin fængselscelle. Foto: LAURA CAVANAUGH, HANDOUT Vis mere Kun den ene af de to mistænkte i den omfattende sag kan blive dømt. Jeffrey Epstein blev i 2019 fundet død i sin fængselscelle. Foto: LAURA CAVANAUGH, HANDOUT

»Til denne dag har prins Andrew leveret nul samarbejde,« konstaterede statsanklager Geoffrey S. Berman sidste år.

Manglende samarbejde med prins Andrew til trods er sagen om Jeffrey Epsteins påståede forbrydelser langt fra lukket.

Til juli skal hans mangeårige partner Ghislaine Maxwell for retten, og for nylig blev to nye punkter føjet til det i forvejen tunge anklageskrift.

Således er hun for nuværende tiltalt for blandt andet sex-trafficking, for at have hjulpet Jeffrey Epstein til at begå overgreb på mindreårige og for selv at have deltaget i overgreb.