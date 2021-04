Prins Harry forlader Meghan Markle for en indisk advokat, han har mødt på internettet.

Det lyder som en and … og det er det da også. Men ikke for den førnævnte indiske advokat.

Hun var nemlig så overbevist om, at hun skulle overtage hertuginde Meghans plads, at hun nu er gået rettens vej, fordi hun føler sig snydt og bedraget af 36-årige prins Harry.

Det skriver flere internationale medier – heriblandt Page Six og Business Insider.

Prins Harry. Foto: ANDY RAIN

Historien begynder for år tilbage, da den indiske advokat ved navn Palwinder Kaur angiveligt blev kontaktet af prins Harry på sociale medier.

Her skal 'Prinsen' have skrevet, at han ville gifte sig med hende, men da det aldrig skete, valgte hun altså at sagsøge ham.

Og tirsdag var hun så i retten, hvor hun som sin egen advokat plæderede for, at prins Harry skulle straffes med fængsel for at bryde sit løfte til hende.

Hun fremviste blandt andet e-mail-korrespondancer mellem hende og prins Harry som bevis på deres kærlighed, mens hun ligeledes forklarede, at hun havde forsøgt at kontakte prins Harrys far, prins Charles, så han kunne rette op på sønnikes opførsel.

Prins Harry og hertuginde Meghan blev gift i 2018. Foto: Toby Melville

Palwinder Kaur indrømmede i retten, at hun godt nok aldrig havde mødt prins Harry, da de to kun havde skrevet sammen.

Og som de fleste nok ville have regnet ud på forhånd, så viser det sig da også, at manden, hun har skrevet med, slet ikke er prins Harry.

I hvert fald ikke medmindre, at den britiske prins har befundet sig på en internetcafé i en lille indisk landsby i delstaten Punjab, da beskederne blev skrevet, for det er derfra, at beskederne efterfølgende er blevet sporet til.

'Retten finder ingen grund til at gå videre med denne sag, men kan kun udvise sympati for anklageren, fordi hun har kunnet tro, at så falsk en samtale var ægte,' lød det fra dommeren, da han meddelte sin afgørelse.

Dermed kan hertuginde Meghan altså ånde lettet op igen, da det ikke tyder på, at prins Harry skal hverken i fængsel, eller at han skifter hende ud med en indisk advokat …