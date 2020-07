Historien om prins Gustav af Berleburgs ret til slottet Berleburg er både lang, kringlet og ganske bizar.

I tre år har den 51-årige tyske prins ligget i krig med både sin grandonkel og afdøde farfar om retten til slottet Berleburg, som har været i familiens eje i generationer.

Men torsdag slog retten fast, at prins Gustav - der er søn af den danske prinsesse Benedikte - må blive boende på slottet, skriver tyske Siegener Zeitung.

Nu mangler han bare at finde ud af, om han tør gifte sig med sin kæreste gennem 12 år - eller om det vil resultere i, at han bliver smidt på porten.

Forvirret? Forståeligt.

Inden prins Gustavs farfar, fyrst Gustav Albrecht, faldt under Anden Verdenskrig, nåede han at skrive et testamente, som fortsat spøger to generationer senere. Her testamenterede han nemlig både sit slot og sin jord til en dengang ufødt dreng - som var den søn, som han regnede med, at hans egen søn, prins Richard, ville få.

Men ikke nok med, at han beordrede en generation sprunget over. Den ufødte søn - som endte med at blive den i dag 51-årige prins Gustav af Berleburg, skulle nemlig gifte sig med en person, der var ’adelig', 'protestant' samt 'arier', for at arve.

Og det er et problem for Prinsen, der i mere end 15 år har været kæreste med Carina Axelsson, der er af svensk/mexicansk afstamning og overhovedet ikke passer på desinnerne, og derfor aldrig er blevet gift med sin prins, vurderer flere tyske medier.

Prins Gustav af Berleburg er søn af danske prinsesse Benedikte. Foto: HENNING KAISER Vis mere Prins Gustav af Berleburg er søn af danske prinsesse Benedikte. Foto: HENNING KAISER

Men som om at dette benspænd ikke var nok, så var liget af prins Gustavs far knap blevet koldt, da han døde i 2017, før Prinsens aldrende grandonkel prins Ludwig-Ferdinand pludselig meldte sig på banen og proklamerede, at han måtte være den retmæssige arving, idet Prinsen levede i 'et ægteskabslignende' forhold med sin kæreste og derfor havde forbrudt sig mod testamentet.

Sidste år afgjorde Landbrugsretten i Bad Berleburg, at slottet altså var prins Gustavs - men prins Ludwig-Ferdinand ankede dennne afgørelse til delstaten Nordrhein-Westfalens appelret.

Og det er her, afgørelsen torsdag blev stadfæstet, således at prins Gustav af Berleburg ikke behøver tage i byggemarkedet og købe flyttekasser foreløbig.

Om han snart kan gå på knæ for sin kæreste gennem 15 år, melder historien desværre intet om. Ej heller har det tyske Kongehus meldt ud, hvem der skal arve slottet efter Prinsen, da det midandrende ugifte par aldrig har stiftet familie.

Journalist og kongehusekspert Trine Larsen har dog tidligere fortalt til Billed-Bladet, at hun forestiller sig, at slottet vil gå i arv til prins Gustavs søstres sønner - det aparte testamente betyder nemlig også, at søstrene ikke selv kan arve slottet, da det skal gå i arv til en mand.

Prins Gustav og familien har i årevis kæmpet for at omstøde testamentet, men foreløbig uden held.