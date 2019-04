Hver gang et nyt billede eller videoklip af Meghan Markle rammer diverse medier i disse dage, sidder der et efterhånden betragteligt antal trolde på sociale medier og studerer én særlig ting.

Meghan Markles mave.

For er hun i virkeligheden gravid, eller er der tale om ét stort fupnummer?

Det noget bizarre spørgsmål bliver stillet af vedholdende brugere på sociale medier som Twitter og Facebook, ligesom diverse Youtube-kanaler med tusinder af subscribers beskæftiger sig med teorier om, at Meghan Markle ’faker’ sin graviditet.

Flere medier har den seneste måned beskrevet den noget absurde teori, og nu er internationale spillere som Fox News og The Guardian også kommet med på bølgen.

For hvad i alverden er det dog, der foregår?

Konspirationsteoretikerne fremfører mere eller mindre samme teori: Meghan Markle og Prins Harry har hyret en rugemor til at føde dem en baby, alt imens Meghan Markle render rundt og lader som om, at hun er gravid.

Blandt ’bevisførelsen’, som konspirationsteoretikerne fremfører, er ofte billeder og videomateriale.

@benzie55 @DrMom25MA @jdanko1451 @JessieBTyson @CrownOfSapphire @Facfortia @CelebLipstick

Looks at both women were at 6 months pregnancy, but one on the left side is looking natural, and the other on the right pic.twitter.com/gwXKme0L56 — Spring Brad (@SpringBrad1) April 5, 2019

Her vises eksempelvis billeder af kvinder, der er lige så langt fremme i graviditeten som Meghan Markle.

Det bruges som bevis for, at Hertugindens mave ser mærkelig ud og i virkeligheden er en skål af en art, som hun har under trøjen.

Videoklip nærstuderes også. Flere af konspirationsteoretikerne fremhæver, at Meghan Markle altid går og holder sig på maven, hvilket tolkes som om, at hun holder sin falske mave på plads.

Mest intens blev debatten, da en bruger mente at vide, at hele maven bevægede sig på et video-klip – og det altså var tegn på, at det ikke er Meghans mave, der vokser, men at hun holder en falsk mave fast inde under tøjet.

Konspirationen har tilmed fået sit eget navn: ’moonbump’.

Det er en sammentrækning af månelandingen i 1969 - som også er genstand for et massivt antal konspirationsteorier - og altså Meghan Markles bule på maven.

På Twitter har konspirationsteorien fået sit helt eget hashtag, nemlig #moonbump.

Det britiske kongehus har på intet tidspunkt forholdt sig til teorierne. Til gengæld har en række brugere på sociale medier og klummeskribenter nedsablet teorien som 'latterlig'.