Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Var det prins William, der rakte hånden ud mod sin bror i 11. time? Eller tvang den nyudnævnte kong Charles sine sønner til at mødes?

Billederne af de to prinser og deres hustruer, der skulder ved skulder mødte folkemængden foran Windsor Castle lørdag eftermiddag, fylder alt i de britiske medier dagen derpå.

Det samme gør spekulationerne om, hvad der mon er foregået bag de lukkede døre i timerne op til, at de to sortklædte par så på blomster og trykkede hænder foran slottet.

Men ifølge B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen, er det lidt ligegyldigt, hvad der præcist er gået forud for, at de to stridende brødre kunne optræde sammen i forbindelse med dronning Elizabeths død.

Billederne af de to prinser og deres hustruer fylder alt i de britiske medier dagen derpå. Foto: KIRSTY O'CONNOR Vis mere Billederne af de to prinser og deres hustruer fylder alt i de britiske medier dagen derpå. Foto: KIRSTY O'CONNOR

Efter hans mening er det vigtige derimod, hvordan episoden er blevet modtaget – og ikke mindst – hvad der sker fremover.

»Det er egentlig lidt underordnet, om det er kong Charles, der har sat foden ned, eller hvad det egentlig er sket. Det væsentlige er, hvordan det her bliver modtaget af de britiske medier og af befolkningen, og her bliver det set som en form for forsoning,« siger han og tilføjer:

»I Storbritannien bliver det her set som et symbol på, at der måske er noget for de to brødre at bygge på. Det her er Harry og Meghans sidste chance for forsoning (med resten af familien, red.).«

Da prins Philip blev begravet i april 2021 vakte det opsigt, at de to brødre havde deres fætter Peter Philips mellem sig, da de gik bag prinsens kiste.

Til prins Philips begravelse gik prins William og prins Harry med deres fætter Peter Phillips mellem sig. (Arkivfoto) Foto: POOL Vis mere Til prins Philips begravelse gik prins William og prins Harry med deres fætter Peter Phillips mellem sig. (Arkivfoto) Foto: POOL

Det var dengang første gang i et år, at prinserne var sammen igen. Det var kort tid efter Harry og Meghans kontroversielle interview med Oprah Winfrey, hvor de langede kraftigt ud efter kongehuset og resten af den kongelige familie.

Trods billeder af William og Harry, der småsnakkede på vej ud af kirken, var der efterfølgende historier om, de to havde haft et kæmpe skænderi kort efter.

Jacob Heinel Jensen hæfter sig da også ved, at prins William og prins Harry stod meget langt fra hinanden lige før, de mistede deres bedstemor.

»Det afgørende bliver, hvad Harry og Meghan gør, når de kommer tilbage til USA. Harry udgiver snart en bog, som efter sigende skulle være endnu et søm i kisten i forhold til den kongelige familie, og en kæmpe del af deres officielle liv handler om, at de er kritiske over for kongehuset.«

Foto: KIRSTY O'CONNOR Vis mere Foto: KIRSTY O'CONNOR

»Hele Storbritannien taler lige nu om, hvad der sker bag de lukkede døre nu, hvor prinserne har mulighed for at tale sammen. Spørgsmålet er, om samværet gør noget for Harry og Meghan, når de kommer hjem igen,« siger Jacob Heinel.

Hvis det lykkes sussexerne at komme ud af den negative spiral, er Jacob Heinel sikker på, at briterne vil tage imod dem med åbne arme.

»Stemningen er helt anderledes efter dronningens død. Det er som om, der er gået ti år på få dage. For nogle uger siden blev der buhet af dem på den røde løber til dronningens regentjubilæum. Nu kan de gå og trykke folk i hænderne foran slottet, « siger Heinel, som ser lørdagens scener foran slottet i Windsor som et tegn på, at folket har rykket sig markant i deres syn på de royale enfants terribles.

»Spørgsmålet er, hvordan Harry og Meghan forvalter det her, når de kommer hjem. Nu har de muligheden for at blive forsonet med den kongelige familie, men det er i sidste øjeblik.«