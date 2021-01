Billederne af de kronprinsparrets tvillinger i anledning af deres ti-års fødselsdag må siges at være et vaskeægte pletskud.

De fine billeder blev modtaget med kyshånd herhjemme, og det viser sig nu, at det ikke kun er danskerne, der er vilde med prins Vincent og prinsesse Josephine.

Ifølge Billed-Bladet er billederne af de royale tvillinger nemlig gået verden rundt.

Blandt de mange store medier, der har skrevet om de ti-årige charmetrolde er engelske Daily Mail og Hello Magazine, amerikanske People, hollandske Vorsten, svenske Expressen, den norske udgave af Se & Hør, tyske Gala, franske Paris Match samt flere australske medier.

Flere af medierne påpeger, at tvillingerne har en slående lighed med deres forældre, og at især prinsesse Josephine ligner sin mor, kronprinsse Mary, på en prik.

Fødselsdagsbillederne er taget af stjernefotografen Franne Voigt.

På et af billederne kan man se prins Vincent med armen rundt om sin søster, som kigger kærligt tilbage på ham.

Fælles for mange af de internationale medier, der har beskrevet billederne, er da også, at det – ifølge dem – er tydeligt at se, at tvillingerne har et tæt bånd til hinanden.

Første gang kongehuset delte fødselsdagsportrætter af prins Vincent og prinsesse Josephine var i 2017.

Deres ti-års fødselsdag var dog første gang nogensinde, at de fik hver deres galleri, da kongehuset tidligere blot har delt portrætter af tvillingerne sammen.

