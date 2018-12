Fotograf Henrik Hildebrandt har fulgt Dronningen, Prinsgemalen, børn og børnebørn igennem 35 år, og nu har han udgivet en bog med billeder, som skal tage os ind bag facaden.

Fotografierne er mange og det samme med anekdoterne, så det var noget af et arbejde, da Hildebrandt skulle udvælge materiale til sin bog 'Kongehuset i det nye årtusind.'

»Jeg har forsøgt at tage billeder, som viser de kongelige i hverdagssituationer. Det er noget af det, som jeg synes er sjovt. Frederik og Mary er jo for eksempel meget frie med børnene,« fortæller Hildebrandt.

Han har torsdag aften fernisering, hvor han har valgt at udstille nogle af billederne fra bogen. Hans karriere med at tage billeder af kongehuset startede mere eller mindre ved et tilfælde.

Dette billede af Dronningen har aldrig været offentliggjort før. Det er til en filmpremiere i 1982. Foto: Henrik Hildebrandt

Kronprins Frederik og prins Joachim i 1982 med deres forældre til filmpremiere. Foto: Henrik Hildebrandt

Henrik Hildebrandt var til premiere på en film med den i tiden store stjerne Tippi Hedren, da han fangede Dronningen og Prinsgemalen i gang med at socialisere og få sig en cigaret.

Han tog et par billeder af både dem og børnene, og siden er det blevet til et hav af portrætter og stemningsfotografier af de royale. Billedet af Dronningen er aldrig tidligere blevet vist.

Men selvom dronning Margrethe var med på de første billeder, er det i disse år nyere medlemmer, som hans linse er særligt glad for.

»Hvis jeg skal vælge mine yndlingspersoner af medlemmerne i kongefamilien, så må det være Marie og Mary. De stråler og er gode til at være afslappede. Det giver gode billeder.«

Kronprinsesse Mary er gravid på dette billede og venter sit første barn. Foto: Henrik Hildebrandt

I 2005 fangede Hildebrandt et unikt billede af Mary. Hun er gravid, men man kan ikke se maven på billedet. Alligevel har hun en helt særlig glød, mener den garvede fotograf.

»Jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg er så vildt med det billede. Hun har håret sat op. Jeg ved ikke, om det er det. Hun ser meget afslappet og glad ud. Naturlig.«

Kronprinsparret venter - da billedet bliver taget - deres første barn, prins Christian, som blev født 15. oktober samme år.

Hildebrandt har også fotograferet prins Joachim ved flere lejligheder, og det har engang imellem krævet lidt instruktion.

Prinsesse Athena er genert overfor fotograferne og hiver i sin far. Foto: Henrik Hildebrandt

»Jeg mødte ham engang på festivalen Heartland, hvor jeg spurgte om et billede. Han stillede op til at blive fotograferet, men jeg måtte bede ham om at tale videre med ham, han snakkede med, så billedet blev mere afslappet. Til at starte med var han lidt skeptisk overfor, hvad billedet skulle bruges til.«

Ved en anden lejlighed kom Hildebrandt dog med helt ind i privaten, og her fik han et billede af prins Joachim på slap line med datteren Athena.

Til fotosessionen hos prins Joachim og prinsesse Marie havde forældrene deres hyr med at holde styr på ungerne. Athena var genert og dukkede sig lidt for kameraet, og prins Joachim måtte holde snor i hende for at få hende til at være med. Det, er der kommet det sjove billede ud af.

»Han er jo helt sikkert en rigtig fin og flink fyr, når man kender ham privat.«

Prins Christian giver sin lillesøster prinsesse Isabella et par bestemte ord med på vejen. Foto: Henrik Hildebrandt

Et andet billede, som er blandt favoritterne, er et, hvor tronarvingen Christian har et bestemt greb i sin lillesøster, mens han beder hende om at opføre sig ordentligt.

»De er helt almindelige mennesker. Det var til tvillingernes barnedåb, og så agerer Christian storebror, ligesom man ville se det i mange andre familier.«

Se flere billeder fra Hildebrandts samling herunder:

Dronningen og Prinsgemalen til prinsesse Isabellas barnedåb i 2007. Foto: Henrik Hildebrandt