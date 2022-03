Ingen af dem var blevet set offentligt i flere måneder. Derfor vakte det stor opmærksomhed, da dronning Elizabeth og prins Andrew ankom sammen til en mindehøjtidelighed for den afdøde prins Philip tirsdag.

Og det er ikke tilfældigt, at det netop var prins Andrew, der af mange betegnes som dronningens yndlingssøn, der hjalp den 95-årig dronning på plads.

Det vurderer B.T. s internationale korrespondent Jakob Illeborg.

»At dronning Elizabeth ankommer sammen med Andrew er et markant statement fra hendes side,« siger Illeborg, der har boet i Storbritannien i mere end 20 år.

Prins Andrew hjalp sin mor på plads.

Dronningen blev i slutningen af februar ramt af corona og har ikke deltaget i officielle begivenheder siden, hvilket har ført til bekymringer og spekulationer om hendes helbred.

Den 62-årige prins Andrew har heller ikke deltaget i nogen offentlige royale arrangementer, siden han først blev frataget adskillige royale titler grundet sagen mod Jeffery Epstein-ofret Virginia Giuffre, der anklagede prinsen for at have misbrugt hende seksuelt – og siden valgte at indgå forlig i sagen i midten af februar.

Mens mange kommentatorer og kritikere har dømt prins Andrew fuldstændig ude af det britiske kongehus, så viser tirsdagens optrin, hvor prinsen fulgte sin mor helt frem til hendes plads, at det måske ikke helt er tilfældet.

»Jeg tror mest af alt, at man skal se det som, at han er hendes søn ligegyldigt hvad, og at hun ikke mener, at han skal snydes for en mindehøjtidighed for sin far. Og at hun ikke har noget problem med at blive set med sin søn,« siger Illeborg og fortsætter:

Hertuginde Camilla og prinsesse Anne havde ligesom flere andre medlemmer af kongefamilien valgt at iføre sig grønt tøj, da det var prins Philips yndlingsfarve.

»Men jeg tror også, at dronningen prøver at teste vandene lidt. For hvis folk siger o.k. til det, så kunne der godt ligge et håb i kongehuset om, at man i meget begrænset omfang – og så længe det gælder det familiære – kan lade Andrew deltage i royale begivenheder.«

Han mener dog, at man nok først for alvor kan gøre reaktionerne op efter nogle dage.

»Hvis der kommer et ramaskrig, så kan det godt være, at man finder ud af, at det slet ikke går. Så det er en vigtig prøveballon for kongehuset.«

Mens prins Andrews tilstedeværelse stjal rampelyset fra de fleste andre kongelige, der også talte en række udenlandske konger og dronninger – herunder dronning Margrethe – så glimrede et andet medlem af den britiske kongefamilie ved sit fravær.

Dronning Margrethe i selskab med flere af andre af europas kongelige.

Prins Harry, der sammen med sin kone, hertuginde Meghan, for to år siden meldte sig ud af det britiske kongehus, havde valgt ikke at tage turen til sit fødeland for at mindes sin farfar.

Prins Harry har tidligere meddelt, at han ikke ville komme, hvis ikke han kunne få officiel politibeskyttelse fra det britiske politi, som flere andre medlemmer af kongehuset får. Han har endda tilbudt selv at betale for det, hvilket de britiske myndigheder har afvist.

Om det er det, der er årsag til prinsens fravær, vides ikke, men under alle omstændigheder vækker hans fravær opsigt.

»Det virker som et kongehus, der er svækket i flere generationer,« siger Illeborg.