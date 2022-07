Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

'Vi kender alle en, der kun lægger billeder op, hvor de selv ser godt ud.'

Sådan lyder en – af mange – kommentarer på Kongehusets Instagram-profil, efter det delte et billede af Jonas Vingegaard side om side med kæresten Trine, datteren Frida og selveste kronprins Frederik i kølvandet på førstnævntes Tour de France-sejr.

For selvom alle mand er lutter smil, er der alligevel noget, der springer i øjnene på billedet. Det er nemlig kun Kronprinsen, der har øjenkontakt med kameraet.

Ifølge B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen, illustrerer det »meget godt«, at Kongehuset bruger de sociale medier på nøjagtigt samme måde som andre.

View this post on Instagram A post shared by DET DANSKE KONGEHUS (@detdanskekongehus)

»Der er det jo bare meget sjovt og underholdende, at Jonas Vingegaard kigger ned, Trine har lukkede øjne, og datteren kigger den helt anden vej, men Kronprinsen kigger lige ind i kameraet,« siger han og fortsætter:

»Det er jo nu engang sådan, de fleste mennesker lægger billeder op på de sociale medier – nemlig med sig selv i fokus. Det er bare lidt sjovt, når det også sker for de kongelige.«

Samtidigt mener han, det et billede af, at Kongehusets officielle Instagram er »en smule uredigeret« – at det ikke bliver for poleret.

Tror du, det er bevidst?

»Nej, det tænker jeg ikke. Jeg tænker, det er gået meget hurtigt,« fortæller Jacob Heinel Jensen og tilføjer:

»Jeg kender ikke Kronprinsen som en, der går særlig meget op i, hvordan han egentlig ser ud og tager sig ud på billeder, så jeg tror, der er en fra Kongehuset, der har tænkt: 'Det her er godt, der kigger Frederik ind i kameraet'.«