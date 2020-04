Er der en universel regel om, at man skal rode på sit skrivebord? Har prinsesser også joggingbukser på, når man kun kan se dem fra livet og op?

Og tager kronprinsesse Mary makeup på, når hun bare er derhjemme?

Det er det store spørgsmål, der er opstået i kølvandet på et Instagram-opslag fra Mary Fonden, hvor Kronprinsessen har taget en selfie fra sin hjemmearbejdsplads.

For mænd og kvinder er tilsyneladende ikke enige om, hvad de ser på billedet.

Vis dette opslag på Instagram Nærmest endnu smukkere uden makeup. (@mary_fonden) Et opslag delt af Anders Søby Hemmingsen (@andershemmingsendk) den 23. Apr, 2020 kl. 2.11 PDT

Billedet af kronprinsesse Mary, der holder online-møde med Mary Fonden på sin iPad, lagde fonden onsdag på Instagram med en tekst af Kronprinsessen selv, der vil sætte fokus på, at Mary Fonden, der arbejder for at bekæmpe social isolation, er ekstra vigtig i denne karantæne-tid.

Flere hæftede sig dog mere ved Kronprinsessens naturlige udseende. Blandt andre instagrammeren Anders Hemmingsen, der lagde billedet på sin profil med teksten: 'Nærmest endnu smukkere uden makeup'.

Og det fik debatten til at rase.

Ikke mindst efter at Folketingets tidligere formand Pia Kjærsgaard meldte sig på banen med en kommentar:

'Mænd er så nemme at snyde... men smuk, ja,' skriver folketingsmedlemmet for Dansk Folkeparti til billedet.

For har Kronprinsessen makeup på? Og hvad er makeup overhovedet?

Skal man tro kommentarsporet til både Anders Hemmingsens opslag og Mary Fondens, så har Kronprinsessen både concealer og foundation på for at opnå en ensartet hudtone samt optegnede øjenbryn.

Andre mener, hun har fået lidt farve på kinderne, mens enkelte spotter både mascara på vipperne og en tynd streg eyeliner på vippekanten.

Har Mary makeup på?

'Vil også sige, at hun har både let eyeliner og mascara – vi er bare vant til at se hende med mere markant skygge og lashes (kunstige øjenvipper, red.),' skriver for eksempel brugeren Metsmy.

Cecilienielsen820 er til gengæld en af flere, der mener, at kronprinsesse Mary ikke har hevet mascaraen op af makeup-pungen samme morgen.

'Herligt at se kongelige uden mascara og med korte negle som på vores Mary. Og skønt at se, hun roder lige så pisse meget på sit skrivebord som jeg selv,' skriver hun, mens rikkewehnerhein tørst konstaterer:

'Makeup for mænd = mascara.'

Kronprinsesse Mary, som vi kender hende. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Kronprinsesse Mary, som vi kender hende. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Også på Mary Fondens eget opslag bliver Kronprinsessens ydre diskuteret. Og her påpeger brugeren karinabonita1002, at det kan være et problem, hvis man tror, at alle kvinder ser sådan ud, når de lige er kravlet ud af sengen.

'Så fint et foto... Men altså, der er masser af makeup på hende ... Både concealer og foundation, hvilket absolut ikke gør noget, men hun er bare en helt almindelig kvinde på snart 50, og sådan ser man ikke ud uden makeup, bare så vi andre ikke sammenligner os med noget, som ikke errigtigt. Men meget smukt 'no makeup look',' skriver hun.

Selvom hun nok ikke havde forventet, at hendes makeup – eller måske mangel på samme – ville blive det store samtaleemne, så ved kronprinsesse Mary godt, at hendes billede er noget ganske særligt.

'Vi plejer heller ikke at kommunikere fra disse møder – eller tage billeder for den sags skyld. Men jeg synes, at denne særlige situation kalder på, at vi åbner lidt mere op for det, der foregår i Mary Fonden netop nu,' skriver kronprinsesse Mary selv til billedet.

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary. Foto: MATEUSZ MAREK Vis mere Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary. Foto: MATEUSZ MAREK

Mary Fonden arbejder for at bekæmpe social isolation. Indsatsområderne er mobning, vold i hjemmet og ensomhed.

Og især de to sidstenævnte kan blusse op i en tid som denne, hvor store dele af Danmark er lukket ned, og man opholder sig mere derhjemme.

'Der er risiko for, at flere vil føle sig ensomme, at volden i hjemmet eskalerer, og at isolation og fysisk distance vil gå ud over børn og unges trivsel,' skriver Kronprinsessen på Instagram.

'På mødet i dag talte vi om, hvad vi i Mary Fonden gør for at sætte fokus på og bidrage til at løse de problemer, der følger i kølvandet på coronakrisen. For der skal tænkes i nye baner.'