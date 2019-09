At mænd i uniform kan få mange kvindehjerter i brand, har længe været kendt.

Men når manden i uniform ovenikøbet er kronprins, så er det tilsyneladende mere, end mange kan rumme.

Det har kronprins Frederik måttet sande, efter at kongehuset onsdag lagde et nyt billede af den kommende konge på Facebook.

Kronprinsen, som mange mener, er en tiltalende herre, havde nemlig trukket i Søværnets uniform.

Mange mener, at det klæder kronprinsen at bære uniform. Foto: Forsvaret

Og så bliver bliver det nærmest ikke bedre, hvis man skal tro den lange række af kommentarer til Kongehusets opslag.

'Flot fyr, Mary er heldig', lyder det fra en af Kongehusets mange Facebook-følgere ved navn Kaja, mens en anden ved navn Bente skriver: 'Puha, han ser sgu godt ud i uniform'.

Allerede få timer efter at Kongehuset havde lagt billedet på Facebook, havde opslaget fået over 2000 likes, mens Kongehusets tilhængere nærmest snublede over hinanden i kommentarsporet for at komplimentere den 51-årige kronprins, som også blev omtalt som 'lækre og flotte Frederik'.

Årsagen til, at kronprinsen trak i den fine uniform tirsdag aften, var, at han deltog i åbningen af konferencen 'Maritime/Air Systems & Technologies Conference', hvilket foregik på Fregatten Niels Juel.

Kronprinsen har selv en en uddannelse fra Forsvaret, hvor han fuldførte uddannelsen til frømand.

Derudover har han flere andre militære uddannelser, ligesom han er udnævnt til kontreadmiral i Søværnet og generalmajor i Hæren og Flyvevåbnet.

Ved tirsdagens besøg på fregatten Niels Juel var han iklædt Søværnets uniform 3A – også kaldet 'jakkeuniformen'.

På venstre bryst bar han et ordensbånd, der er bånd af de ordner og medaljer, som han er tildelt, mens han på højre bryst bar Frømandskorpsets uddannelsesmærke.

Kronprins Frederik startede ugen med at åbne Naturens Dag sammen med Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet. Her er han sammen med elever fra 5. klasse fra Bramsnæsvigskolen og præsident for Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ifølge historiker og kongehusekspert Sebastian Olden-Jørgensen viser kronprinsens påklædning, at der er en tæt relation mellem Kongehuset og Forsvaret:

»Det signalerer en nærhed og identifikation. Og det er meget naturligt, at den kommende konge plejer forbindelsen til alle tre værn,« siger han.

Han tilføjer, at Søværnet ligger kronprinsen nært:

»Han har jo en militær uddannelse i Frømandskorpset. Og hans bedstefar var jo decideret Flådens mand, så det understreger på den måde hans søværnsidentitet.«