Onsdag kom det frem, at Hollands største billedbureau, Hollandse Hoogte, solgte billeder, der viser en topløs prinsesse Marie under en ferie til franske St. Tropez sidste år. Nu har billedbureauet dog valgt at slette billederne fra sit arkiv.

»Vi sletter dem, fordi vi ville ikke bringe den slags billeder af den hollandske dronning, og derfor skal vi heller ikke have billeder af den danske prinsesse,« siger direktøren i Hollandse Hoogte, Bas van Beek, til Ekstra Bladet, onsdag aften.

Det er således nye toner fra billedbureauets direktør, som tidligere onsdag ikke klart over for BT ville sige fra over fra billederne af prinsesse Marie, men blot understregede, at lignende billeder af hollandske kongelige aldrig ville nå billeddatabasen.

»Vi har en række etiske standarder, men det varierer fra de forskellige bureauer, vi samarbejder med. Efterspørgslen efter paparazzibilleder er generelt stor,« lød det således tidligere onsdag fra Bas van Beek, da BT spurgte ham, hvorvidt billedbureauet ikke burde sige fra over for paparazzibilleder.

Han oplyste på samme tidspunkt, at de topløse billeder af prinsesse Marie er taget af det franske bureau E-Press Photo, som Hollandse Hoogte repræsenterer i Holland - og derfor har billederne altså været tilgængelige i bureauets database.

Bas van Beek fortalte også tidligere til BT, at ingen kunder har købt billederne af bureauet, og faktisk havde Hollandse Hoogte slet ikke opdaget billederne, før man blev kontaktet af danske medier.

»Vi havde ikke opdaget dem, før I henvendte jer. Ingen af vores kunder har efterspurgt eller købt dem, og for at være helt ærlig har vi ikke set dem blandt de tusindvis af billeder, der kommer ind hver dag,« sagde Bas van Beek.

Kongehuset har ikke tidligere oplevet, at kvindelige medlemmer af kongehuset er blevet fotograferet topløse, og tidligere onsdag oplyste kongehusets kommunikationsafdeling, at man ikke har nogen kommentarer til historien om billederne af en topløs prinsesse Marie. Historien om billederne blev i første omgang bragt i ugebladet Tæt På.

»Hvad der ligger på internettet er vanskeligt at gøre noget ved, og vi har ingen kommentarer til artiklen i Tæt På,« oplyste Kongehusets kommunikationsafdeling til BT.