Det kan være rart at have sine forældre at støtte sig til, når man går igennem oplevelsen at få sit første barn.

Engelske prins Harry kan dog kun mindes sin mor, den afdøde prinsesse Diana, og det gjorde han og familien på en fin måde, da de offentliggjorde fødslen af den lille ny.

Bekendtgørelsen om den lille drengs fødsel var nemlig skrevet lidt anderledes, end da storebror prins William, hertug af Cambridge, offentliggjorde fødslen af sine børn.

En del af den ældste brors tre børn blev meldt ankommet med en offentlig udtalelse, der lød som følger:

Ansatte ved det engelske hof, Stephen Kelly og Sarah Thompson bærer den officielle offentliggørelse af prins Harry og Meghan, hertuginde af Sussex' nyfødte dreng.

»Dronningen, hertugen af Edinburgh, Prinsen af Wales, Hertuginden af Cornwall, Prins Harry og medlemmer af begge familier er blevet informeret, og er begejstrede for nyheden,« men lillebror Harrys første barn blev offentliggjort lidt anderledes.

For hvor der i prins William kun blev nævnt medlemmer i hans fars familie, og resten gik under 'medlemmer af begge familier,' så er der i bekendtgørelsen om Harrys nyfødte søn også nævnt medlemmer af prinsesse Dianas familie, skriver The Mirror.

I offentliggørelsen af den senest ankomne lille dreng skrev det engelske hof:

»Dronningen, hertugen af Edinburgh, prinsen af Wales hertuginden af Cornwall, hertug og hertuginde af Cambridge, lady Jane Fellowes, lady Sarah McCorquodale og jarl Spencer er blevet informeret, og de glæder sig over nyheden.«

Her fortæller prins Harry, at han er blevet far. det sker tæt ved Windsor Castle.

De sidste tre, der er blevet nævnt i offentliggørelsen, lady Jane Fellowes, lady Sarah McCorquodale og jarl Spencer, er søskende til prinsesse Diana, og derved er 'farmors' familie også nævnt med navn og titel.

Prins Harry har tidligere åbent fortalt om, hvordan det var at miste sin mor, men samtidig opleve så stor en reaktion på hendes død.

»Det var på samme tid smukt, og det var utroligt når jeg ser tilbage nu - utroligt, at vores mor havde sådan en stor effekt på så mange mennesker,« sagde den dengang 32-årige prins.

Det udtalte han i en dokumentar på BBC, som blev udgivet i 2017. Nu har Harry så igen sendt en tanke til sin mor, som ikke skulle nå at opleve ham blive far.