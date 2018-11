Ved prisoverrækkelse viste tidligere minister Bertel Haarder sympati med kronprins Frederik ved at sige ordene 'Me too' i tale til Mary.

Humøret var højt, da Mary modtag prisen for 'Årets Tale 2018' ved et arrangement tirsdag formiddag. Så højt, at Bertel Haarder, som overrakte prisen, tog sig friheder, når det kom til vittigheder om bevægelsen 'Metoo'.

Kronprinsesse Mary modtog prisen for sin tale, som hun holdt for sin mand ved hans 50-års fødselsdag i maj.

Det var Bertel Haarder, der i første omgang havde foreslået institutionen 'Danske Taler', at det skulle være Kronprinsessen, som modtog prisen.

Ved prisoverrækkelsen fortalte han, at Kronprinsessen brugte humor og et glimt i øjet i sin berømte tale.

Haarder slog dog ned på, hvorfor kronprins Frederik skulle klandres for at fortælle de samme jokes igen og igen, som Kronprinsessen gjorde i fødselsdagstalen.

»Nu er vi nogle, Kronprinsen og jeg, som ikke burde skulle finde på nye vittigheder hele tiden, bare fordi vores koner er til stede. 'Me Too', fristes jeg til at sige,« sagde Bertel Haarder til Kronprinsessen.

Vittigheden, som trækker en lige linje til det hashtag, der er brugt, når magtmænd og -kvinder har udøvet sexchikane i forskellige brancher verden over, blev modtaget med grin rundt om i salen.

Kronprinsessen smilede også til kommentaren og lyttede til resten af Bertel Haarders tale til hende i forbindelse med overrækkelsen.

Venstremanden Bertel Haarder havde i maj set Marys tale sammen med sin kone på en mobiltelefon i deres sommerhus.

Midtvejs løb telefonen tør for strøm, og Haarder fortalte tirsdag ved overrækkelsen, at den hurtigt blev ladet op igen, og at han senere er blevet opdateret på den midterste del, som han missede.

Da B.T. fik fat i Bertel Haarder efter prisoverrækkelsen, udtalte han, at han med 'Me too' ikke var nervøs for at bruge et udtryk, som mange mennesker tager alvorligt.

Han følte godt, han kunne vise, at han delte kronprins Frederiks kamp med mangel på nye jokes ved at forsøge sig med en #metoo-vittighed i salen.