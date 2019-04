Når dronning Margrethe skal sætte ord på sin lillesøster Benedikte, lægger hun ikke skjul på, at de to søstre er vidt forskellige. Og altid har været det.

»Vi har altid klædt os ud, både til fastelavn, men også spontant. Der ville Benedikte helst være en fin dame. Det skulle være smukt. Hun skulle ikke hejres ud, tak. Jeg synes, det var rigtig sjovt at være hejret ud.«

Anekdoten fortæller Dronningen i Anne Sofie Kraghs nye biografi, ‘Benedikte - en kongelig prinsesse’, som eksempel på de to prinsessers forskellige sind.

Og at søsteren ikke alene foretrak at være ‘den fine dame’, men også var mere prinsesse end storesøster og tronfølger Margrethe, var også deres mor klar over.

Fakta om prinsesse Benedikte Prinsesse Benedikte fylder 75 år den 29. april. Hun er fire år yngre end søster Margrethe

Benedikte er nummer 11 i den danske tronfølge

Hun blev i 1968 gift med den tysk-svenske prins Richard af Berleburg

Parret har tre børn: Gustav, Alexandra og Nathalie

Selv om hun ikke er bosiddende i Danmark, har hun egen hofstat med fire ansatte

Benedikte er jævnligt i Danmark. Bl.a. i forbindelse med de mange protektioner

Blandt hendes helt store interesser er ridesport og spejderbevægelsen

I 2017 mistede prinsesse Benedikte sin mand, prins Richard.

I hvert fald fremhævede dronning Ingrid ofte, at Benedikte var den mest kongelige af hendes tre døtre. Og sådan er det forblevet.

At Benedikte - som mandag fylder 75 - er den perfekte prinsesse. Hende, der ikke ville kunne sove på en ært, er der i biografien utallige eksempler på.

Sønnen Gustav, som i dag er 50, fortæller således, hvordan hans far, afdøde prins Richard, i starten af deres ægteskab nærmest var chokeret over, at kvinden, som han havde giftet sig med, overhovedet intet vidste om, hvordan man levede et ‘normalt liv’.

I en alder af 24 hverken kunne - eller ville - Benedikte lave mad. Og var end ikke i stand til at lave sin egen kaffe.

Dén slags hørte tilsyneladende ikke prinsesser til, syntes Benedikte at mene. Og mener i øvrigt stadig.

Dengang var hun en både genert og indadvendt prinsesse, som var gået gennem sit unge liv med en oppasser ved sin side.

Nu var hun kommet ned til et bondesamfund i hjertet af Tyskland. Hvor der stadig blev kørt med oksekærrer, kvinderne fortsat slog hø med en le, og gummistøvler var det foretrukne fodtøj.

At det krævede sin kvinde at tilpasse sig de forhold, lægger ingen af prinsesse Benediktes tre børn skjul på i biografien.

Alle tre joker de dog med, at egnens lovligt afslappede påklædning måske ikke helt faldt i god smag hos deres mor.

Prinsesse Benedikte selv er nemlig ulasteligt klædt. Som i helt ned til den mindste detalje. Falder andre ved siden af, er hun ikke bleg for at kommentere det.

Og dét hvadenten det er hendes egne børn eller vildt fremmede.

Matcher sokker og bælte ikke, passer farveskalaen ikke, kan man være sikker på at få en spids bemærkning eller to med på vejen.

Ifølge datteren Nathalie er prinsesse Benedikte dog med årene - ikke mindst de seneste 10-15 år - blevet ‘mere cool’. Selv om hun stadig kan blive ‘kongeligt stiv’, når hun bevæger sig uden for slottets beskyttende mure.

Fødselaren prinsesse Benedikte er nummer 11 i den danske tronfølge. Dén arv, hvor langt nede på listen hun end befinder sig, tager hun dybt alvorligt.

Og det er måske en af årsagerne til, at hun værner så stærkt om de royale traditioner og etiketter.

Godt nok har størstedelen af hendes liv været levet på slottet i Berleburg, men når hun er i Danmark - og det er hun ofte - er ingen i tvivl om, at det er en rigtig prinsesse, folket møder.

Dronning Ingrid lagde aldrig skjul på, at prinsesse Benedikte var den mest kongelige af de tre døtre. Foto: JØRGEN JESSEN

I disse dage ser danskerne rigtig meget til prinsesse Benedikte. Op til fødselsdagen mandag har kalenderen været tætpakket med officielle begivenheder og pligter, som hun med rank ryg og stolthed gennemfører.

For hun mener af hele sit hjerte, at det forpligter at være royal. At folket med rette kan og skal forvente, at de er noget særligt.

Derfor foretrækker hun da også, som hun udtrykker det i biografien, at der befinder sig ‘et slør af det fineste, tyndeste tyl’ mellem de kongelige og folket.

Men måske holder prinsesse Benedikte bevidst sløret op for sit prinsesse-ansigt.

I hvert fald fortæller hendes storesøster i biografien, at Benedikte også er den af de tre søstre, der har lettest til tårer.

»Måske,« siger Dronningen reflekterende i bogen, »er Benedikte i virkeligheden blevet mere kongelig for at kunne holde masken. Det har jeg egentlig ikke tænkt over før nu, men det er der nok noget om…..«

Fødselsdagen fejres mandag aften med en stor middag på Amalienborg.

‘Benedikte - En kongelig prinsesse’ er netop udkommet på Politikens forlag.