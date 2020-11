Det virkede til at være et ganske ordinært kongeligt besøg som så mange andre, da kronprinsesse Mary onsdag gæstede Roskilde Gymnasium, der har fokus på FN’s 75-års jubilæum.

Arrangementet var planlagt ned til mindste detalje, men alligevel endte Kronprinsessen pludselig i en – for hende – lidt uvant situation.

Kronprinsessen skulle gå lidt rundt mellem forskellige lokaler i gymnasiet midt i den gamle kongeby for at se på elevernes forskellige videoer, podcasts og andre projekter, som de havde lavet om FN, da gymnasiet er en af Unescos 62 Verdensmålsskoler.

Undervejs måtte Kronprinsessen tage sin frakke i brug, da hun skulle udenfor for at komme til et nyt lokale. Men da Kronprinsessen kom ind i det nye lokale og skulle af med jakken, opstod der, som du kan se i videoen øverst, et kort øjebliks tøven.

Ligesom alle andre bar kronprinsesse Mary og Rasmus Prehn mundbind. Foto: Claus Bech Vis mere Ligesom alle andre bar kronprinsesse Mary og Rasmus Prehn mundbind. Foto: Claus Bech

For hofdamen, der plejer at assistere kronprinsesse Mary og blandt andet hjælper med at holde blomster og tage hendes frakke, var ingen steder at se.

Derfor måtte kronprinsesse Mary tage en hurtig beslutning og selv lægge sin frakke på stolen bag sig.

Kronprinsessen klarede seancen stilfuldt – selv om situationen ikke var, som hun var vant til.

Ifølge kongehusekspert og historiker Michael Bregnbo fra Syddansk Universitet er der ingen tvivl om, at Kronprinsessen er vant til at få hjælp i sådan en situation:

Kronprinsesse Mary fik kiggetr nærmere på forskellige projekter om FN på UNESCO's Verdensmålsskole Roskilde Gymnasium. Foto: Claus Bech Vis mere Kronprinsesse Mary fik kiggetr nærmere på forskellige projekter om FN på UNESCO's Verdensmålsskole Roskilde Gymnasium. Foto: Claus Bech

»Hun havde nok forventet, at der var en hofdame, men inden hun var kongelig, har hun nok været vant til at hænge sin jakke selv, så situationen var nok ikke helt uvant,« siger han.

Det er ikke kun Kronprinsessen, der har en hofdame til at følge ethvert skridt, hun tager. Også dronning Margrethe bliver altid fulgt af en hofdame. Og det er en tradition, der går tilbage til gammel tid.

»Hofdamer var tidligere adelsdamer, der omgikkes de kongelige. Forskellige adelsfamilier fik anbragt deres døtre i de stillinger, og så kunne dronningen passende hjælpe dem med at finde en ægtemand,« siger Michael Bregnsbo om de tidligere tiders ‘networking’, hvor hofdamerne også hjalp de kongelige i tøjet.

Nu er funktionen dog lidt en anden:

»I dag er funktionen mere, at de skal assistere Kronprinsessen ved arrangementer eller formidle kontakt til folk, der vil tale med Kronprinsessen. I andre brancher ville man nok kalde det en personlig assistent,« forklarer Michael Bregnsbo.

Han forklarer, at hofdamerne har en praktisk funktion, da de gør, at den kongelige person kan koncentrere sig bedre om arrangementet. Men en del af funktionen er også at få de kongelige til at skille sig lidt ud.

»Der skal være noget ophøjet ved de kongelige, for hvis folk bare går hen og snakker med dem uden videre, så går noget af det her ophøjethed fløjten,« siger han.

Kronprinsesse Marys hofdame var da også tilbage ganske kort tid efter, at jakken var lagt på stolen. Der kunne man se hofdamen sidde og holde kronprinsessens blomster og samtidig have den kongelige robe over skødet.

Ud over kronprinsesse Mary deltog også udviklingsminister Rasmus Prehn (S) i arrangementet.