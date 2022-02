Det var en slukøret Alex Vargas, der forlod scenen efter at have sunget for Kronprinsparret søndag aften.

Selvom det formentlig ikke var andre end Vargas selv, der opdagede det, så havde han lavet et par fejl under sin optræden, som øjensynligt havde gjort ham så nedtrykt, at han ikke ønskede at tale med pressen efterfølgende, hvilket ellers var aftalt.

»Der manglede noget tekst,« sagde han trist, inden han strøg videre.

I anledning af sin 50-års fødselsdag blev kronprinsesse Mary søndag hyldet med TV 2-showet 'Mary 50 år – vi fejrer Danmarks kronprinsesse'. Her blev hun af en række danske kunstnere hyldet med sang og musik, som var flettet ind mellem historier om Kronprinsessen og hendes virke i Danmark.

Alex Vargas optrådte med 'I Danmark er jeg født'.

I forbindelse med et indslag om kronprinsesse Marys tilhørsforhold til både Australien og Danmark, var sangeren Alex Vargas på scenen med en inderlig udgave af 'I Danmark er jeg født', som tydeligt rørte både kronprinsesse Mary og kronprins Frederik meget – så meget, at sidstnævnte fik helt våde øjne hen mod sangens slutning.

Men også Alex Vargas selv blev altså ked af det. Han glemte nemlig teksten to gange undervejs.



I sangens andet vers nåede den 33-årige at tage mikrofonen halvvejs op til munden, før han måtte erkende, at han havde glemt tekstlinjen: 'så dejligt som i bøgens fædreland.'

I sidste vers glippede det så igen, da der skulle synges: 'med vilde svaners rede'.

Alex Vargas formåede dog at samle teksten op igen og kunne formentlig være sluppet af sted med den lille fejl, hvis den altså ikke havde slået ham så meget ud, at han måtte adressere den, da han efterfølgende kom ud til pressen.

Men mere ønskede han altså ikke at sige om sin optræden for Kronprinsparret og deres fire børn søndag aften.

Foruden Alex Vargas optrådte blandt andre Hjalmer Larsen, Mattias Kolstrup og Oh Land til 'Mary 50 år – vi fejrer Danmarks kronprinsesse', der blev vist på TV 2.