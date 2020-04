Dronning Margrethe fylder 80 år torsdag 16. april, og selvom Europas andre kongelige ikke kan være der og fejre hende, så skulle hun ikke gå uden en lykønskning.

Derfor havde flere af kongehusene sendt en hilsen, men det var ikke alle, der var repræsenteret.

Det engelske er ikke et af de kongehuse, som har sendt en hilsen.

Noget, som historiker og lektor ved Syddansk Universitet Michael Bregnsbo finder overraskende.

»Uden at jeg ved det med sikkerhed, så kunne det være fordi, at deres formalia er mere strikse,« giver han som bud på, at de ikke har sendt en hilsen.

»Det er påfaldende, at de ikke er blandt dem, der er med i videoen, men det kan være noget med deres traditioner, som gør, at de ikke kan være med.«

I videoen er det Belgien, Norge, Sverige, Luxembourg, Spanien og Holland, som er med til at ønske tillykke.

Der er dog også andre eksisterende europæiske monarkier, som ikke er med i deres hilsen. Eksempelvis Liechtenstein og Monaco er heller ikke med.

'Jeg tror ikke, at det danske kongehus har stærke familiære eller andre relationer med fyrstehusene i Liechtenstein og Monaco' lyder det som forklaring i en mail fra Bregnsbo, som understreger, at han stadig finder det meget påfaldende, at de engelske ikke er med i videoen.

Derudover er det tidligere monarki Grækenland heller ikke repræsenteret, men det er at forvente, lyder det fra eksperten. For selvom at Dronningens søster, Anne-Marie er gift med Konstantin d. 2., så stemte befolkningen imod et monarki i 1975.

»Man ville kunne tolke det som om, at man i kongehuset ikke anerkender folkeafstemningen, hvis man tog en hilsen med i videoen,« lyder det fra Bregnsbo.

Han siger dog, at der sikkert kommer en personlig hilsen, da de jo har den familiære relation.